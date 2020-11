Napoli surclassa la Roma 4-0 nel ricordo di Maradona

AGI - Lorenzo Insigne, dopo aver segnato il gol del vantaggio nel posticipo di Serie A contro la Roma, ha reso omaggio a Diego Armando Maradona mostrando, davanti a una telecamera dello stadio San Paolo, una maglia dedicata al campione scomparso in settimana. La maglia, la stessa indossata dalla squadra nella partita di stasera, richiama i colori dell'argentina con le strisce bianche e celesti. Il fantasista partenopeo ha poi dato alcuni baci alla stessa maglia ricevendo i complimenti dal tecnico Gattuso.

La partita

Vittoria rotonda quella del Napoli contro la Roma nel posticipo della nona giornata di serie A, la prima dopo la scomparsa di Diego Armando Maradona. Allo stadio San Paolo finisce 4-0 grazie alle reti di Insigne, Fabian Ruiz, Mertens e Politano.

I ragazzi di Gattuso riscattano così le ultime due sconfitte tra le mura amiche, con Sassuolo e Milan, raggiungendo la Roma in classifica a quota 17 punti e certificando il tentativo di fuga dei rossoneri.

I partenopei sono scesi in campo con una maglia che ha ricordato quella 'albiceleste' dell'Argentina e in curva è spuntato uno striscione con la scritta'The King'. Tutti omaggi a Maradona il cui ricordo, per tutta la partita, ha dato una motivazione in più ai giocatori napoletani per superare un avversario ostico e ben organizzato. L'equilibrio si sblocca, come detto, grazie ad Insigne, con una precisa punizione a giro sopra la barriera.

La Roma è rimasta in partita per circa un'ora fino al momento in cui è arrivato il raddoppio di Fabien Ruiz che ha superato Mirante con un preciso diagonale incrociato, a filo d'erba, da fuori area. Nel finale sono andati a segno anche Mertens, su respinta corta del portiere avversario, e Politano, con un pregevolissimo dribbling di maradoniana fattura. I giallorossi di Fonseca si fermano dopo 3 vittorie consecutive e registrano gli infortuni di Mancini e Veretout.