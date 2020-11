Da Ibrahimovic a Cr7, sono 120 i calciatori di serie A positivi al Covid

AGI - Donnarumma, Ceppitelli, Criscito, Young, Kumbulla, Nainngolan, Pellegrini, Ilicic, Cristiano Ronaldo, Dzeko, Ibrahimovic. In panchina Strakosha, Immobile, Zapata, Callejon, Dybala. Allenatori Mihajlovic e Pioli. La squadra del Covid-19 è servita. La 'prima' squadra, volendo, visto che ce ne sarebbero molte altre andando a pescare tra i numerosi contagiati della serie A, passati e presenti.

Il massimo campionato di calcio, infatti, è tartassato dal Covid e tutti i club - unica eccezione è l'Udinese - hanno visto (o vedono) calciatori in quarantena perché risultati positivi. Ultimi dei quali l'interista Brozovic e il tecnico del Milan Pioli. In totale sono 119 i giocatori risultati positivi al Covid, oltre a due allenatori. Alla lista va aggiunto anche il ct della Nazionale azzurra, Roberto Mancini.

Vediamo in dettaglio la situazione, squadra per squadra, in ordine alfabetico.

- ATALANTA: Positivi: Carnesecchi. Guariti: Sportiello, Gollini, Ilicic e Zapata;

- BENEVENTO: Attualmente zero positivi. Guariti: tre giocatori, ma mai rivelati i nomi;

- BOLOGNA: Attualmente zero positivi. Guariti: Mihajlovic;

- CAGLIARI: Attualmente zero positivi. Guariti: Bradaric, Ceppitelli, Cerri, Despodov (oggi al Ludogorec);

- CROTONE: Due casi: Dragus e Molina;

- FIORENTINA: Positivi: Callejon. Guariti: Vlahovic, Cutrone, Pezzella, Caceres, Pulgar e Sottil (oggi al Cagliari);

- GENOA: Positivi: Zapata. Guariti: Brlek, Males, Cassata, Criscito, Destro, Lerager e Zappacosta, Perin, Radovanovic, Marchetti, Pjaca, Behrami, Melegoni, Pellegrini, Schöne e Zajc;

- INTER: Positivi: Padelli e Brozovic. Guariti: Skriniar, Bastoni, Nainggolan, Gagliardini, Radu, Young;

- JUVENTUS: Attualmente nessun positivo. Guariti: Rugani (oggi al Rennes), Matuidi (oggi all'Inter Miami), Dybala, McKennie e Cristiano Ronaldo;

- LAZIO: Positivi: Strakosha, Lucas Leiva e Immobile. Guariti: Muriqi;

- MILAN: Attualmente positivo Stefano Pioli. Guariti: Rafael Leao, Duarte, Ibrahimovic, Donnarumma, Gabbia, Hauge e Tonali (era ancora al Brescia);

- NAPOLI: Attualmente nessun positivo. Guariti: Petagna, Elmas e Zielinski;

- PARMA: Sette i calciatori attualmente positivi, di cui però non si conoscono i nomi;

- ROMA: Positivi: Dzeko, Pellegrini, Santon, Fazio, Kumbulla e Boer. Guariti: Diawara, Calafiori, Mirante, Carles Perez, Bruno Peres, Kluivert (oggi al Lipsia) e Mancini (lui falso positivo);

- SAMPDORIA: Attualmente nessun positivo. Guariti: Keita, Gabbiadini, Colley, Ekdal, La Gumina, Thorsby, Depaoli (oggi all'Atalanta) e Bereszynski. A maggio invece c’erano stati altri tre casi, ma i nomi non sono stati rivelati;

- SASSUOLO: Attualmente positivi Filip Djuricic, Lukas Haraslin e Federico Ricci. Guariti: Jeremy Toljan, Jeremie Boga, Nicolás Schiappacasse;

- SPEZIA: Positivi: Erlic e un altro calciatore di cui non è stata rivelata l’identità. Guariti: Maggiore e Marchizza;

- TORINO: Positivi: cinque casi, ma non sono stati fatti i nomi. Guariti: Simone Zaza e Vincenzo Millico più altri due di cui non sono stati rivelati i nomi;

- UDINESE: Unica squadra a non aver mai avuto giocatori positivi al coronavirus;

- VERONA: Attualmente nessun positivo. Guariti: Zaccagni, Barak e Gunter.