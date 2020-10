Nations League, Polonia-Italia finisce senza reti

AGI - È finita senza reti lo scontro tra Polonia e Italia sul terreno di gioco di Danzica, partita valida per la lega A - Gruppo 1 della Nations League. In classifica l'Italia va a quota 5 punti, la Polonia a 4. Nel pomeriggio si era disputata l'altra gara del gruppo, tra Bosnia e Olanda, anche questa finita 0-0, con la squadra orange che tallona anch'essa l'Italia, a quota 4 punti.

E mercoledì c'è a Bergamo lo scontro Italia-Olanda. nella gara di questa sera in terra polacca gli azzurri hanno avuto diverse occasioni da gol ma, complice anche il terreno di gioco non proprio al meglio, non le hanno sfruttate al meglio.