La Lazio abbandona la corsa per lo scudetto

AGI - La Lazio abbandona definitivamente i sogni di scudetto: i biancocelesti perdono in casa per 2-1, battuti da un buon Sassuolo senza mai dare l'impressione di voler davvero vincere la partita. La squadra di Inzaghi, in chiara involuzione dal tonfo interno col Milan, abbandona cosi' ogni sogno di poter continuare a inseguire la Juventus e può veder avvicinarsi le sue due inseguitrici nella zona Champions.

Dopo un gol annullato al 9' a Raspadori del Sassuolo per fuorigioco (decisione presa con l'ausilio della Var), è la Lazio ad andare in vantaggio al 33' con Luis Alberto: discesa di Lazzari sulla destra, Luis Alberto controlla bene in mezzo e, grazie anche a un rimpallo con Locatelli, mette in rete. Dopo il vantaggio bioancocelste e' il Sassuolo a prendere l'iniziativa e al 53' raggiunge il pareggio: Bourabia serve Caputo in area, palla in mezzo per Raspadori che batte Strakosha da pochi passi.

Si riparte ed è ancora la squadra emiliana a tenere il pallino della gara e al 92' ottiene il gol della vittoria con Caputo che su sponda di Ferrari che raccoglie un cross dalla sinistra corregge in rete di testa da pochi passi. Lazio resta a 68 punti mentre il Sassuolo sale a 46 punti a -3 dalla zona Europa Lceague.