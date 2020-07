Le 648 volte di Buffon in Serie A. È record assoluto

AGI - Gigi Buffon, schierato titolare da Sarri nel derby di oggi tra Juve e Torino, colleziona la presenza numero 648 in A superando la 'bandiera' del Milan Paolo Maldini e diventando il giocatore con più gettoni nella massima serie. Più lontani ancora altri due longevi mostri sacri del calcio italiano, le 'bandiere' della Roma Francesco Totti (619) e dell'Inter Javier Zanetti (615).

Gianluigi Buffon da quel lontano 19 novembre 1995 quando è entrato per la prima volta sul rettangolo di gioco è praticamente sempre in campo, a parte qualche stop per infortunio o per squalifica: da 24 anni la sua è una presenza costante, interrotta solo per una stagione in serie B con la Juventus e un campionato francese conquistato con il Psg prima del ritorno in bianconero.