Il Verona riparte da dove si era fermato. Batte il Cagliari e vede l'Europa

AGI - Il Verona di Ivan Juric riprende da dove aveva interrotto e supera il Cagliari, per 2-1, nel secondo recupero della 25esima giornata di Serie A. Dopo oltre 100 giorni di stop, dovuti alla pandemia da coronavirus, la squadra scaligera batte quella isolana grazie alla doppietta di Di Carmine in avvio di match.

Per i sardi, guidati per la prima volta in panchina da Walter Zenga, non basta il gol di Simeone e la superiorità numerica che, per più di mezz'ora, ha cambiato l'inerzia della partita ma non le sorti del risultato finale.

Al 35esimo minuto della prima frazione, infatti, il Verona è rimasto in dieci per il rosso sventolato a Borini, autore di un brutto fallo ai danni di Rog. Decisione confermata all'arbitro Manganiello anche dal VAR. La parità numerica è stata ripristinata poco dopo la metà del secondo tempo a causa del doppio giallo rimediato in breve tempo dal centrocampista rossoblu Cigarini.

Con questa vittoria, la squadra veneta conquista il settimo posto in campionato e dà ulteriore concretezza alle sue ambizioni europee. Il Cagliari, invece, non ottiene benefici dal cambio della guida tecnica e, ora, deve iniziare a guardarsi alle spalle visto che i punti che lo distanziano dalla terzultima in classifica sono appena sette.