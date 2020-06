La Champions League si assegnerà a Lisbona, sostiene la Bild

AGI - Potrebbe essere Lisbona a ospitare l'ultimo atto della Champions League 2020-2021, che si dovrà concludere entro la fine di agosto dopo lo stop imposto dalla pandemia. La Bild si sbilancia indicando nella capitale portoghese la sede che verrà ufficializzata dall'Uefa nell'esecutivo del 17 giugno. La capitale portoghese è in lizza con Francoforte, Monaco di Baviera e Ginevra ma secondo il giornale tedesco è stata preferita perché giudicata più sicura dal punto di vista sanitario e in quanto 'neutrale' non essendo più in lizza squadre lusitane.

Il vero punto di forza di Lisbona, però, è quello di avere ben tre stadi di alto livello e questo sarà decisivo nel caso di dovessero disputare anche le semifinali o addirittura i quarti in un'unica sede. Al momento le ipotesi per completare la Champions vanno da quella di completare normalmente il tabellone con gare secche e in campo neutro a quelle più probabili di giocare semifinali e finale in una Final four in un'unica sede o addirittura una Final eight comprensiva dei quarti.

La sede della fase finale ha dovuto essere spostata perché le autorità turche si sono opposte all'idea di giocare a porte chiuse nella città originariamente designata per la finalissima, Istanbul. Quest'ultima potrebbe però tornare in pista nel caso di un ripensamento.

Prima della fase finale, comunque, si dovrà completare il tabellone dei quarti (a cui è già approdata l'Atalanta) con le gare di ritorno degli ottavi: Barcellona-Napoli, Manchester City-Real Madrid, Bayern-Chelsea e Juve-Lione. Una curiosità: se CR7 dovesse superare il turno con i bianconeri, potrebbe sperare di giocarsi 'in casa' nel suo Portogallo la possiblità di conquistare la sua sesta Champions League.

Francoforte, secondo la Bild, punterebbe ora a ospitare la finale di Europa League.