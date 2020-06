In Inghilterra scudetto femminile e al Chelsea per la media punti

AGI - Se la Premier League inglese riparte il 17 giugno, il campionato di calcio femminile è invece già finito con l'assegnazione del titolo al Chelsea. La decisione era stata presa dalla Football Association il 25 maggio, alla luce dei costi eccessivi che avrebbe comportato l'acquisto dei kit sanitari necessari per una ripresa in sicurezza della Women's Super League. Ora però è stata definita la classifica finale e il titolo è andato al Chelsea sulla base della media punti con una decisione che potrebbe suscitare qualche polemica: al momento dell'interruzione del campionato per la pandemia di coronavirus, a marzo, le Blues erano infatti secondo a un punto dalla capolista Manchester City, ma con una gara in meno.

Per lo stesso criterio il Liverpool è retrocesso in A2 (il club in una nota si è detto "deluso" per questa decisione) mentre è stato promosso in A1 l'Aston Villa.