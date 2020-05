Ventuno calciatori sono diventati cantanti per beneficenza

Sono 21 calciatori e domenica 24 alle 20:45 scenderanno in campo. Il campo però non è quello di calcio, quel rettangolo verde al quale sono abituati, ma quello della musica, per beneficenza ovviamente, in un’operazione chiamata “Campioni a distanza”.

Andrea Pirlo, Luca Toni, Samuel Eto’o, Ciro Ferrara, Alessandro Matri, Nicola Ventola, sono solo alcuni dei nomi del calcio di oggi e di ieri che si sono cimentati nella registrazione di “Lo stadio in un cassetto”, il brano scritto per l’occasione da Giulia Anania, Marta Venturini e Diego Calvetti.

Gli introiti derivanti dalla diffusione e commercializzazione del brano saranno interamente devoluti al fondo “Sempre con voi” della Protezione Civile per il sostegno ai familiari dei medici e del personale sanitario che hanno perso la vita nella lotta al Covid-19.

Il progetto benefico mette insieme realtà solo apparentemente distanti come Warner Chappell Music Italiana, Apollo Records, Stars on Field, forse la più importante agenzia di management legata allo sport, Warner Music Italy, ramo distribuzione della major, e Lega Serie A; perché poi l’emergenza sanitaria, trasformata inevitabilmente in crisi economica, ha colpito in egual misura sport e musica, quell’intrattenimento POPolare insomma cui componente fondamentale è la partecipazione di massa del pubblico, l’assembramento caloroso dei fan.

La canzone, una volta presentata in contemporanea sui social di tutti i calciatori coinvolti, accompagnata dagli hashtag #weareoneteam, #lostadioinuncassetto, #campioniadistanza #sempreconvoi, sarà poi resa disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire dal giorno dopo.

Si tratta di un brano semplice, immediato, sereno, con un messaggio di grande positività, un po' per provare a risollevare l’umore di un paese che sta affrontando un periodo particolarmente difficile, e un po' per agevolare il compito di questi campioni che hanno deciso di mettersi in gioco in un ambito non loro, proprio per prestare la propria notorietà per una giusta causa. Il tutto in attesa, ovviamente, che la situazione, sia per il mondo del calcio, sia per il mondo della musica, torni alla normalità il più presto possibile.