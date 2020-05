Il campionato scozzese non riparte, titolo al Celtic

Il campionato scozzese non ripartirà: il Celtic Glasgow è stato proclamato campione e ha conquistato così il nono scudetto consecutivo, il cinquantunesimo della sua storia. Per il calcio scozzese, già alle prese con una dura crisi economica, la fine anticipata della stagione è un nuovo duro colpo con diversi club a rischio fallimento. . La classifica finale è stata stilata in base alla media punti e gli Hearts di Edimburgo sono stati retrocessi in Seconda Divisione. Prima del blocco imposto dal coronavirus, il Celtic aveva 80 punti, alla 30ma giornata, contro i 67 dei cugini dei Rangers, che però avevano giocato una partita in meno. Il campionato scozzese è composto da 12 squadre e prevede una regular season con la formula andata-ritorno-andata per un totale di 33 gare. Poi in base alla classifica vengono composti due gironi da 6 per decretare titolo, qualificazioni europee e retrocessioni. Per le squadre scozzesi si trattava di altre cinque partite da giocare, oltre la regular season, per un totale di 38 incontri.