Infarto per Casillas durante un allenamento, è fuori pericolo

Infarto a fine allenamento per Iker Casillas, 37 anni, portiere della Spagna campione del mondo nel 2010. Il portiere, che oggi milita nella squadra portoghese del Porto, è stato immediatamente ricoverato in ospedale e secondo i medici è "fuori pericolo" ma rimane ricoverato in terapia intensiva.

“Iker Casillas ha subito un infarto del miocardio durante l’allenamento del mattino - scrive il Porto in un comunicato - L’allenamento è stato prontamente interrotto per le cure del caso al portiere, che si trova in questo momento all’ospedale CUF di Oporto. Casillas ora sta bene e il problema cardiaco è stato risolto”. Manca la conferma ufficiale, ma la sua stagione sarebbe finita, scrive la Gazzetta.

Messaggi di solidarietà sono giunti da tutto il mondo sportivo. Prima di arrivare al Porto, nel 2016, la carriera di Casillas, considerato uno dei più grandi portieri del mondo, si è svolta nel Real Madrid.

