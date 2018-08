Calciomercato e plusvalenze, il monito sibillino del presidente Lotito

Andrea Ronchini / NurPhoto Claudio Lotito

Nuova formula, nuova vita. Il Fair Play finanziario, voluto da Platini nel 2010, subisce una terza modifica in 8 anni di vita. Le parole d'ordine sono: maggiore trasparenza e rapidità nei controlli. Sul sito delle società dovranno essere pubblicati i bilanci, comprensivi delle spese per agenti e intermediari. Verranno messi sotto la lente anche i “finti” prestiti, qualora il valore del riscatto dovesse raggiungere cifre astronomiche.

Il presidente della lazio Claudio Lotito è favorevole al nuovo FPF, e non crede che, in passato, i club più potenti d'Europa siano stati favoriti dalla vecchia regola.

“Ben venga tutto ciò che porta a trasparenza, per evitare il doping amministrativo e plusvalenze enormi. Chi ha più soldi da spendere è libero di acquistare chi vuole. Il problema però è a monte: le plusvalenze devono essere reali, senza compensazioni”.

Che cosa vuole dire?

“Che deve essere tutto controllato. Il problema esiste quando si vende a un prezzo alto, ad un valore non vero, con raggiri e compensazioni che non valgono nulla. Se una società valuta la vendita di un giocatore a 100 milioni, facendo cassa per il Fair Play Finanziario, ma dalla società acquirente riceve 50 milioni più la contropartita di un giocatore scarso che non vale i restanti 50, allora c'è qualcosa che non quadra".

Presidente Lotito, lei crede che con il nuovo Fair Play Finanziario, possano cambiare le cose?

“Io lo spero e sono positivo, ci devono essere canoni uguali per tutti e massima trasparenza. L'importante è che non vengano modificati i risultati sportivi, ma su questo argomento, prendo fiducia dalla Premier League e dalla vittoria dello sconosciuto Leicester di Ranieri due anni fa. Dal canto mio, la Lazio ha sempre cercato un equilibrio economico, ho risanato debiti per 550 milioni di euro, e nell'ultimo semestre ho ricavato un utile di 48 milioni e mezzo".

Leggi anche: Plusvalenze, cosa bisogna sapere per capire davvero il calciomercato

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it