Un altro calciatore è morto all'improvviso. E' successo in Croazia

Ancora una tragedia nel mondo del calcio, questa volta in in Croazia, dove oggi è morto Bruno Boban, 25enne attaccante del Marsonia. Sec ondo quanto riporta RaiNews, l'atleta è morto crollando in campo durante la partita contro il Pozega Slavonja, valida per la terza categoria croata.

Nelle immagini diffuse da Fox Sports, Boban cede palla in attacco a un compagno che entra in area, poi quando l'azione si perde lui si accascia mettendosi le mani sulla testa, e quindi crolla sul terreno di gioco.

A Boban è stato praticato immediatamente un massaggio cardiaco a mano, successivamente c’è stato anche l'intervento di un'ambulanza. I soccorsi, secondo i media croati, sono durati 45 minuti. "Riposa in pace, Bruno", sono le condoglianze del Marsonia e della federcalcio croata per il calciatore, che era il capocannoniere del campionato dove militava.

Boban, fratello di Gabriel, calciatore dell'Osijek, aveva iniziato la sua carriera a Zagabria e prima del Marsonia aveva giocato proprio con il Pozega.

E' del 4 marzo tre settimane la morte del capitano della Fiorentina e difensore della nazionale italiana Davide Astori.

