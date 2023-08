La più ricca estensione di contratto firmata nella Nba

AGI - Anthony Davis ha raggiunto un accordo per un'estensione contrattuale di tre anni, per un totale di 186 milioni di dollari, con i Los Angeles Lakers. È la più ricca di sempre per il campionato cestistico americano. Il 30enne andrà a percepire 62 milioni di dollari all'anno. Le cifre sono state anticipate da ESPN e dal giornalista, sempre ben informato, Adrien Wojnarowski.

ESPN story on Lakers star Anthony Davis agreeing to a three-year, $186M extension— richest annual in NBA history: https://t.co/iyyD9hIlLJ — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 4, 2023

Una volta che sarà completato, l'accordo legherà Davis ai Lakers fino al 2028 per un compenso totale (contratto in essere più estensione) di 270 milioni di dollari. Davis, che ha avuto un ruolo fondamentale nella vittoria del titolo nel 2020 insieme a LeBron James, è stato uno dei giocatori chiave anche nell'ultima corsa dei Lakers ai playoff e alle finali della Western Conference, con la squadra californiana che si è arresa solo ai Denver Nuggets.

Nell'ultima stagione il 30enne nativo di Chicago ha fatto registrare una media di 25,9 punti, 12,5 rimbalzi (massimo in carriera), 2,6 assist, 2,0 stoppate e 1,1 palle rubate a partita, tirando con il 56% dal campo. Il general manager dei Lakers, Rob Pelinka, non ha esitato nel firmare per altre cinque stagioni "il lungo dalle mani d'oro" che è arrivato a Los Angeles da New Orleans e che proprio in questi giorni, come da regole Nba, aveva la possibilità di prolungare il suo accordo economico con una delle franchigie più vincenti e storiche dell'intera Nba.