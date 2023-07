Sabrina Ionescu da record nella gara da 3 punti. Battuto anche Steph Curry

AGI - Leggendaria prestazione della giocatrice delle New York Liberty, Sabrina Ionescu, una delle stelle della WNBA, nella finalissima della gara da tre dell'All-Star Friday. La 26enne nata in California, ma di origine rumena, ha segnato 25 delle 27 triple a disposizione, in 7 posizioni diverse. La folla ha seguito con emozione i canestri che si accumulavano, quasi senza errori, incitando la giocatrice a completare il suo giro (quasi) perfetto.

Il punteggio finale? Ben 37 punti su 40 possibili, superiore anche al record maschile detenuto da Steph Curry e Tyrese Haliburton (31 punti). Anche i 20 canestri in fila rappresentano un nuovo record mai raggiunto da giocatori o giocatrici delle massime leghe americane. È stato proprio il campione dei Golden State Warriors a celebrare l'infallibilità della collega, giudicando "Ridicolous" (incredibile), sui suoi profili social, la performance di Ionescu.