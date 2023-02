Una 12enne si ritrova accanto a LeBron e la sua emozione diventa virale

AGI - Quando Lebron James è entrato nell'arena di Oakland e si è avviato per sedersi in prima fila, in mezzo al pubblico, a una ragazzina è bastato un secondo per capire chi fosse il suo nuovo 'vicino' di posto. Così la reazione di una tifosa 12enne è diventata virale. Mentre il fratello ha cominciato a scattare foto, lei è rimasta letteralmente a bocca aperta, e ha portato le mani a coprirla per evitare che emettesse urla o commenti di meraviglia.

LeBron, in jeans e cappello di lana verde calato sugli occhi, non si è accorto di niente, concentrato a vedere quello che stava succedendo in campo. I suoi Los Angeles Lakers hanno sconfitto i campioni in carica dei Golden State Warriors, ma il video che ha fatto il giro dei social è stato quello del suo arrivo da tifoso.

This young fan's reaction to sitting next to LeBron ❤️ pic.twitter.com/z2Jpk1aerk — NBA (@NBA) February 12, 2023

"Quando si è messo a sedere - ha raccontato Gaia a Espn - essendo molto alto (2,06 metri, ndr), avevo visto solo le scarpe. Poi ho alzato lo sguardo e ho visto Lebron e ho pensato, 'oh, mio Dio, il più grande giocatore di basket di tutti i tempi è seduto accanto a me'. Sono andata completamente di fuori. Ho pensato, 'questo è il momento più bello della mia vita'".

Il video è stato rilanciato dalla Nba. La ragazzina aveva comprato i biglietti tre mesi fa, per vedere LeBron, ma il giocatore non è stato schierato per problemi fisici. "Per me - ha commentato Gaia - era stata una grande delusione". Ma alla fine si è consolata in modo memorabile. A fine gara, ha potuto incontrare anche LeBron e per davvero.