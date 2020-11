Belinelli lascia la Nba e torna a vestire la maglia della Virtus Bologna

AGI - "Bentornato Marco". Così la Virtus Segafredo Bologna ha annunciato sui propri canali social la firma di Marco Belinelli che, dopo 13 anni, lascia la Nba per tornare in Italia. "Il progetto della Virtus Segafredo mi ha interessato da subito. Un progetto stimolante, nel quale sono certo potrò contribuire in maniera importante", ha detto il 34enne cestista bolognese che, con la maglia degli Spurs di San Antonio, ha anche vinto un titolo e la gara del tiro da tre punti durante l'All Star Game.

Quello di Belinelli, nato a San Giovanni in Persiceto vicinissimo a Bologna, è un ritorno dato che è cresciuto nelle giovanili della Virtus facendo esordendo a 16 anni in Serie A e rimanendovi fino al 2003. Nella sua carriera in America ha vestito anche le maglie di Golden State, Toronto, New Orleans, Chicago, Sacramento, Charlotte, Philadelphia e Atlanta.