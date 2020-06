Paolo Banchero diventa italiano e vestirà la maglia azzurra: "Ci vediamo presto"

AGI - La nazionale italiana di pallacanestro ha "arruolato" uno dei giovani italo-americani più promettenti, Paolo Banchero, classe 2002. "Paolo Banchero è ufficialmente un cittadino italiano. L'ala forte di 208 centimetri ha ottenuto i documenti che certificano il suo nuovo status e sarà dunque a disposizione del Commissario Tecnico Meo Sacchetti per vestire la Maglia Azzurra". Si legge in una nota sul sito ufficiale della Federazione. "Le procedure per l'ottenimento del passaporto, previste per marzo scorso, sono state interrotte a causa del lockdown dovuto al COVID-19 e riattivate solo nel mese di giugno".

Sul sito è stata pubblicata la foto del giovane americano, nelle cui vene scorre sangue ligure grazie al papà Mario, con il documento insieme alle sue prime dichiarazioni: "Giocare in Azzurro - ha detto Banchero - per me è motivo di orgoglio anche perché la mia famiglia si sente italiana. Ora ho il passaporto e non vedo l'ora di venire in Italia e cominciare. Ci vediamo presto". Come sottolinea la Fip, il coinvolgimento di un prospetto come Banchero rientra a far parte "del progetto tecnico che prevede il coinvolgimento graduale di una serie di giovani atleti che potranno, nei prossimi anni, costituire la base della Nazionale".

Una ricerca che si estende oltre il nostro Paese: "Il monitoraggio si estende anche agli atleti che al momento non giocano per squadre italiane, ma che fanno parte di formazioni europee, extraeuropee, High School, College e NBA".

Paolo Banchero è nato il 12 novembre del 2002 a Seattle e, a livello liceale, ha giocato per una squadra della sua città, la O'Dea High School. I suoi numeri, 22 punti e 11 rimbalzi a partita, e il suo atletismo, hanno attirato le attenzioni di numerosi scout dei college americani pronti a offrirgli una borsa di studio. Banchero ha ridotto la sua scelta a sei College: Duke, Gonzaga, Washington, Kentucky, Arizona e Tennessee. La passione per il basket l'ha ereditata da mamma Rhonda Smith, ex giocatrice in WNBA e nella Nazionale statunitense. Il sito ESPN lo considera terzo prospetto assoluto nella top 100 dei giovani che arriveranno al College nel 2021.