Giannini: 'De Gregori ha ragione, attori non parlino di politica'

AGI - "De Gregori ha ragione, lo ammiro. Fai l'attore, fai il musicista...invece parlano di politica. Non ci capiscono già niente i politici, ci si mettono pure gli attori? Gli attori non devono parlare di politica". Giancarlo Giannini al Taormina Film Festival sposa senza riserve la linea di Francesco De Gregori che aveva detto di provare "imbarazzo" per gli artisti che prendevano posizione politicamente.
L'attore, icona del cinema italiano è in Sicilia per presentare il film "Baracoa" di Luis Ernesto Donas girato a Cuba: "Ho scoperto una terra straordinaria, anche se adesso mi dicono essere molto sofferente. Abbiamo girato un road movie dall'Avana a Baracoa, un film fatto con pochi mezzi ma dal risultato stupendo, nonostante le difficoltà dell'isola, dove è capitato che mancasse l'elettricità per due o tre giorni".
La nuova vita sul set, 'toccata e fuga'
"Sono molto vecchio adesso, non mi piace più lavorare dall'inizio e stare lì due o tre mesi. Preferisco fare come in questo film: dieci secondi e poi scappare. È più divertente", ha concluso Giannini.