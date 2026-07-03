I programmi Rai 2026-27, le novità dell'anno 'della sperimentazione'

AGI – La Rai è pronta a rinnovare la sua programmazione, senza snaturarla. “Ci sono periodi di consolidamento e periodi di evoluzione, questo è l’anno della sperimentazione, dell’introduzione di nuove idee editoriali sia attraverso il rinnovamento di programmi cult dell’intrattenimento, sia nell’introduzione di nuovi titoli”. A spiegarlo è Williams Di Liberatore, direttore Intrattenimento Prime Time, presentando i palinsesti della Rai 2026-2027 al Teatro delle Muse di Ancona. In questo quadro Rai 1 si conferma la casa dei grandi eventi, degli show popolari e della musica, e dall’autunno in particolare, amplia il proprio perimetro editoriale: oltre agli appuntamenti consueti del venerdì e del sabato sera ci sarà anche il mercoledì dedicato all’intrattenimento.
Confermati i classici Rai e i grandi rinnovamenti
Tra le grandi conferme pilastri della rete come Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti, nella nuova collocazione del mercoledì sera, Milly Carlucci e il suo Ballando con le Stelle, giunto alla ventunesima edizione e The Voice Senior, guidato da Antonella Clerici. Ma la nuova stagione dell’Intrattenimento Prime Time prende forma anche grazie all’evoluzione dei format di maggiore successo: annunciati gli Speciali Prime Time di Affari Tuoi, L’Eredità e Reazione a Catena, che porteranno questi grandi successi al centro della prima serata.
Dialogo tra estero e territorialità
“Sarà la doppia direttrice di visione internazionale e radici territoriali – ha spiegato Di Liberatore - ad alimentare l’offerta dell’intrattenimento prime time. Una rete ammiraglia che vuole andare oltre i confini nazionali, sia attraverso l’introduzione di titoli mainstream e talent internazionali, veicolando il patrimonio musicale ed artistico verso gli altri Paesi, sia attraverso progetti che affondano nelle radici italiane e uniscono musica e racconto del territorio da far scoprire non soltanto in Italia, ma anche all’estero”. Si parte a settembre con il concerto-evento ‘Roma, Baby. Cremonini Live Circo Massimo’, seguono ‘Suzuki Juke Box–La Notte delle Hit’, con Antonella Clerici e Clementino, e la ventesima edizione dei ‘Music Awards’, condotti da Carlo Conti e Vanessa Incontrada dall’Arena di Verona. A novembre è in programma ‘Meravigliosamente’, due serate dedicate ai cinquant’anni di carriera di Sal Da Vinci, che uniranno musica, spettacolo, grandi ospiti internazionali e racconto personale in una produzione originale e fortemente identitaria e in un percorso tra Napoli e New York. Nello stesso mese torna, in una versione rinnovata, ‘Una Nessuna Centomila’, l’evento musicale e sociale dall’Arena di Verona, con protagonisti Fiorella Mannoia e Carlo Conti. A dicembre, con ‘Sarà Sanremo’, la Rai inaugura la fase di avvicinamento al Festival della Canzone Italiana 2027, trasformando l’appuntamento dedicato ai giovani e alla presentazione dei cantanti in gara, in una vera e propria serata evento condotta da Stefano De Martino.
Sempre più arte, musica e spettacolo
E poi, sempre la musica accompagnerà gli italiani verso il 2027 con ‘L’Anno che verrà’, a Palermo, condotto da Marco Liorni. Canzone e territorio si intrecceranno anche ne ‘La Notte della Taranta’, ‘La Notte dei Serpenti’ e la neonata ‘Notte dei Fiori’: tre eventi che attraversano la penisola, dalla Puglia all’Abruzzo fino alla Liguria, facendo della quarta arte il filo conduttore di un racconto dedicato alle radici, alle identità locali e al patrimonio culturale del Paese. Sempre a dicembre, ci saranno alcuni appuntamenti simbolo della tradizione televisiva Rai, come il ritorno in prima serata de ‘Lo Zecchino d’Oro’ e il ‘Festival Internazionale del Circo di Montecarlo’. Su Rai 2 l’offerta vuole valorizzare format originali, programmi cult e linguaggi in grado di intercettare pubblici differenti: torna ‘Boss in Incognito’, con Elettra Lamborghini, debutta ‘Party Angels by High Life’, docu-reality ambientato nel mondo della nightlife, e ‘Formidabile’, un racconto dedicato ai programmi che hanno segnato la storia di Rai 2, che tra i grandi ritorni vedrà anche l'amatissimo "Belve’ con Francesca Fagnani, insieme allo spin-off ‘Belve Crime’. “Rinnoviamo così il nostro impegno nella costruzione di un’offerta editoriale inclusiva, contemporanea e riconoscibile – ha concluso Di Liberatore -, capace di emozionare, coinvolgere e accompagnare il pubblico attraverso la realizzazione di show dal respiro sempre più globale. Una visione che rafforza il ruolo della Rai quale portavoce delle trasformazioni del presente attraverso la forza dello spettacolo e dell’intrattenimento”.