Amadeus "forse" non ha più intenzione di condurre Sanremo

AGI - "Ieri ho sentito Amadeus e mi ha detto "Non so se quest'anno farò Sanremo. Forse ho intenzione di non farlo". Mi ha detto cosi'". Lo ha raccontato Fiorello nel corso del programma 'Viva Rai 2' questa mattina.

"Lo so che è una bombetta - ha aggiunto - ma a me piace dire le cose perché la gente deve sapere, non gliene deve fregare niente alla gente, però deve sapere. Ha detto forse, però l'ha detto..." ha concluso Fiorello.