La missione possibile di Francesca Michielin: salvare XFactor

AGI - Come ampiamente pronosticato, sarà Francesca Michielin la nuova conduttrice di XFactor. La cantautrice di Bassano del Grappa torna lì dove la sua carriera è cominciata, sul palco del talent targato Sky che lei vinse nel 2011, compiendo il primo passo nello showbiz musicale italiano.

L'annuncio arriva tramite social, con un video in cui si ripercorre velocemente la sua storia con XFactor, a partire proprio dalla prima selezione, quando la Michielin aveva appena 16 anni e veniva arruolata nel team di Simona Ventura, allora giudice.

Michielin proverà dunque dove Ludovico Tersigni ha fallito, ovvero non far rimpiangere l'abbandono di Alessandro Cattelan; secondo i rumors la giovane cantautrice ha battuto la concorrenza di Victoria Cabello, vincitrice di "Pechino Express" e in trattativa, come lei stesso ha dichiarato, per altri progetti con la rete; evidentemente non XFactor.

Michielin raccoglie la sfida in una stagione che già l'ha vista protagonista, anche relativamente distante dalla musica, nell'ultimo anno è uscito il suo primo libro, edito da Mondadori, dal titolo "Il cuore è un organo", e quello a X-Factor infatti non sarà un vero battesimo, dato che proprio su Sky Francesca Michielin ultimamente ha condotto "Effetto terra", un programma di matrice ambientalista, una battaglia alla quale la ragazza tiene moltissimo.

Ma non è tutto, solo negli ultimi mesi Francesca Michielin ha partecipato al Festival della Canzone Italiana di Sanremo in veste di direttrice d'orchestra per Emma, è stata autrice e produttrice per Fabri Fibra e, con il brano "Con i tuoi occhi", composto per la colonna sonora di "Marylin ha gli occhi neri", ha ottenuto la nomination ai David di Donatello per categoria "Migliore canzone originale"; dunque, anche se si tratta di una nuova avventura, decisamente impegnativa, la Michielin non è di certo una che si tira indietro o non si dimostra pronta ad affrontare a testa alta tutte le sfide.

La prossima stagione di X-Factor prenderà il via il prossimo 4 giugno all'Allianz Cloud di Milano, quando partiranno le selezioni per formare il cast di concorrenti, quest'anno guidati da una cattedra di giudici totalmente rivoluzionata e composta da Fedez, Ambra, Dargen D'Amico e Rkomi. Sono queste le scelte dunque che dovrebbero permettere a XFactor di rifarsi il trucco dopo qualche annata andata decisamente male in termini di ascolti e appeal, un cambiamento assolutamente necessario e, perlomeno sulla carta, assolutamente azzeccato.