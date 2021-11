Ci sarà una seconda stagione di "Squid Game"

AGI - Su Netflix ci sarà una seconda stagione di "The Squid Game", la serie di maggior successo nella storia della piattaforma televisiva. La notizia è stata annunciata dal suo creatore, Hwang Dong-hyuk, che partecipando a un evento a Los Angeles ha detto che "stava progettando" un seguito della trama dopo il successo della prima parte. "E' nella mia testa in questo momento - si è limitato ad affermare - ma penso che sia troppo presto per dire quando e come accadrà".

Tuttavia, un portavoce della piattaforma ha confermato le dichiarazioni dello sceneggiatore, aggiungendo alla CNBC che la seconda stagione è in "fase di discussione".

In base ai dati raccolti da Netflix, "The Squid Game" è stata la migliore prima serie nella sua storia, con 142 milioni di spettatori nei suoi primi 28 giorni di messa in onda. La serie sudcoreana, diventata un fenomeno globale di massa, ha superato altri format di successo come "Bridgerton", che fino ad ora deteneva il record con 82 milioni di spettatori, "The Queen's Gambit", "Stranger Things", "Tiger King" o "La casa di carta".