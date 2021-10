Khloe Kardashian ha il covid. Di nuovo

AGI - Khloe Kardashian e sua figlia True sono entrambe risultate positive al test per covid. La 37enne star dei reality ha condiviso la notizia su Twitter e si è scusata per aver dovuto "cancellare diversi impegni" a causa della quarantena.

È la seconda volta che la star di 'A passo con i Kardashian' risulta positiva, dopo aver contratto il virus nel marzo 2020.

"Ciao ragazzi volevo farvi sapere True e sono risultata positiva al Covid" ha scritto su Twitter, "Ho dovuto annullare diversi impegni e mi dispiace non poterli realizzare. Per fortuna sono vaccinata, quindi andrà tutto bene".

Hi guys I wanted to let you know True and I tested positive for Covid. I’ve had to cancel several commitments and I’m sorry I won’t be able to make those happen. Luckily I have been vaccinated so all will be ok. We will be over here in quarantine and following current guidelines.