'The Ferragnez - La serie', Chiara Ferragni e Fedez sbarcano su Prime Video

AGI - I Ferragnez diventano una serie. Amazon Prime Video annuncia l'arrivo di un nuovo show non-fiction dal titolo 'The Ferragnez - La serie', che avrà come protagonisti Chiara Ferragni, imprenditrice digitale da oltre 24 milioni di follower su Instagram, e il marito Fedez, artista poliedrico con all'attivo oltre 60 dischi di platino e 12 milioni di follower su Instagram (già protagonista di Celebrity Hunted - Caccia all'Uomo S1 e host del grande successo LOL - Chi ride e' fuori).

Grazie al docu-reality Amazon Original il pubblico e i fan avranno accesso esclusivo al dietro le quinte della loro quotidianità, scoprendo la loro famiglia come non l'hanno mai vista prima, nel racconto di un periodo particolare fra la fine del 2020 e i primi mesi del 2021 - con la seconda gravidanza di Chiara, la prima partecipazione di Fedez a Sanremo e la nascita della secondogenita Vittoria, gli incontri con gli amici e la famiglia e gli impegni di lavoro. Accanto ai Ferragnez, oltre al piccolo Leone, primogenito della coppia, anche i genitori di entrambi, le sorelle di Chiara con i loro compagni, nonna Luciana e tante altre persone vicine, per tracciare un grande ritratto di famiglia.

La serie in 8 episodi prodotta da Banijay Italia per Amazon Studios, debutterà in esclusiva su Prime Video in 240 Paesi e territori nel mondo a dicembre 2021. "L'ultimo anno è stato denso di emozioni sia nel campo professionale di entrambi sia per la nostra vita come famiglia", hanno dichiarato Chiara Ferragni e Fedez. "L'Ambrogino d'Oro, il Festival di Sanremo, la nascita di Vittoria, la pandemia che sta continuando a modificare la routine di tutti noi. Una serie di eventi che - hanno spiegato - con pesi e modalità diverse, hanno inevitabilmente segnato la nostra quotidianità e che ci hanno permesso di prenderci del tempo per lavorare su noi stessi come coppia e come famiglia. E' stato un anno che difficilmente dimenticheremo."

"Questa nuova fantastica produzione italiana Amazon Original è un ulteriore esempio del nostro costante impegno e investimento nei talenti creativi italiani", ha dichiarato Georgia Brown, head of European Originals, Amazon Studios. "The Ferragnez - La serie con i suoi straordinari protagonisti sapra' sicuramente divertire e affascinare il pubblico di Prime Video offrendo uno sguardo inedito su questa coppia cosi' iconica".

"The Ferragnez è una serie autentica, ironica, intima, emozionante e divertente che offre un accesso unico ed esclusivo agli spettatori di Prime Video, permettendo di conoscere meglio Chiara, Fedez e tutta la loro famiglia", ha raccontato Nicole Morganti, head of Amazon Originals, Italia. "Siamo molto felici di proseguire la nostra collaborazione con Amazon Prime Video. Dopo FERRO e Dinner Club, con The Ferragnez - La serie abbiamo raccolto una nuova sfida sempre piu' entusiasmante - ha aggiunto Fabrizio Ievolella CEO di Banijay Italia - sia dal punto di vista narrativo che produttivo".