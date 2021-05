Giulia e Sangiovanni: la coppia di fidanzati che ha sbancato 'Amici 20'

AGI - È Giulia Stabile, ballerina romana diciannovenne, la vincitrice di "Amici 20". Nella sfida finale con il cantante Sangiovanni - che è anche il suo fidanzato - ha trionfato dopo ce la coppia aveva eliminato i cantanti Aka7even e Deddy e il ballerino Alessandro.

Per il talent condotto da Maria De Filippi si tratta di un finale a sorpresa: alla vigilia tutti i pronostici davano per favorito Sangiovanni che comunque porta a casa i premi della critica (50 mila euro) e il per la categoria Canto (altri 50 mila). Determinante, per la vittoria di Giulia, il voto del pubblico a casa: alla ragazza è andato il 60% dei voti.

Un'edizione al limite tra il talent e il reality questa del 2021, perché i ragazzi hanno dovuto fare i conti con le misure restrittive anti-Covid. Chiusi negli Studi Tv Titanus Elios a Roma, si sono frequentati tra di loro senza avere contatti diretti con persone esterne e più che in passato sono nati amicizie e, come nel caso di Giulia e Sangiovanni, amori.