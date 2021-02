Addio a Dustin Diamond, fu Screech in Bayside School 

AGI - L'attore americano Dustin Diamond, conosciuto per il ruolo di Screech nella sitcom degli anni Novanta 'Bayside School', è morto a 44 anni per un grave cancro diagnosticagli solo tre settimane fa. Lo ha fatto sapere il suo agente, Roger Paul, aggiungendo che Diamond "non ha sofferto".

Di origini californiane, Diamond ha iniziato la sua carriera con la serie 'Hello Miss Bliss' (1987-1989), di cui una buona parte del cast migrerà poi a 'Bayside School'. Trasmesso dalla Nbc, 'Bayside School' è durato quattro stagioni, per un totale di 86 episodi, ed è stato molto popolare al di fuori degli Stati Uniti. La serie raccontava la vita quotidiana degli studenti di un immaginario liceo di Los Angeles, la Bayside High School, in tono leggero, evocando di sfuggita alcuni importanti problemi dell'adolescenza.

Dustin Diamond interpretava Samuel "Screech" Powers, uno studente con preoccupazioni e riflessioni bizzarre, faceva da perfetto contrappunto al protagonista Zack Morris, interpretato da Mark-Paul Gosselaar.