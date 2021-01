Lady Whistledown 'annuncia' la seconda stagione di ​Bridgerton su Netflix

AGI - “Dopo i pettegolezzi degli ultimi giorni, è un onore per me comunicarvi che Bridgerton tornerà ufficialmente per una seconda stagione. Spero che abbiate messo da parte una bottiglia di ratafià per questa deliziosa occasione". Netflix affida alle parole di Lady Whistledown (interpretata nella seria da Penelope Featherington) l'annuncio della seconda stagione di 'Bridgerton'.

"L'incomparabile cast di Bridgerton tornerà sul set nella primavera del 2021 - informa la nota atrtribuita a - scrive Lady Whistledown - l’autrice è stata attendibilmente informata del fatto che Lord Anthony Bridgerton intende dominare la prossima stagione. La mia penna sarà pronta per riferire tutte le sue vicissitudini d’amore. Tuttavia, gentili lettori, prima di lasciar spazio a richieste di sordidi dettagli, sappiate che al momento non sono incline a riferire alcun particolare. La pazienza, dopotutto, è una virtù", conclude.