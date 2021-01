È morto Mario Santonastaso

AGI. - È morto a Bologna Mario Santonastaso, 83 anni, attore e musicista noto soprattutto tra gli anni '70 e '80 come cabarettista e comico in tv assieme al fratello Pippo. In coppia apparivano in numerosi sketch dove Mario era chitarrista e spalla del fratello Pippo, abile nello sfruttare la comicità fisica e mimica. Numerose le loro apparizioni televisive in quegli anni in trasmissioni Rai come 'Domenica In' o 'Gran Canal' di Corrado.