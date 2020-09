All'Emmy trionfa 'Schitt's Creek', la serie che in Italia non si può vedere

AGI - La notte degli Oscar delle serie tv, gli Emmy assegnati a Los Angeles, ha visto il trionfo di tre produzioni: 'Schitt's Creek' che ha conquistato tutte le sezioni della commedia, 'Succession' premiata come miglior serie drammatica e 'Watchmen' come miglior miniserie. Tre titoli noti al pubblico americano, ma solo due sono familiari in Italia: 'Succession' e 'Watchmen' che sono stati trasmessi da Sky. Discorso diverso per 'Schitt's Creek', la prima serie a ottenere tutti i principali premi dedicati alla commedia (nessuno aveva mai ottenuto cosi' tanti riconoscimenti in una singola cerimonia Emmy, 9 in totale se si contano i gala' precedenti).

La serie canadese 'Schitt’s Creek', giunto alla sua sesta stagione, partito in sordina sulla CBC prima e su POP TV poi, è diventatat popolarissima dopo lo sbarco su Netflix. Ma in Italia ancora non è possibile guardarla. Netflix, contatta da AGI, per ora preferisce non dire se e quando la serie sarà disponibile nel nostro Paese, ma è facile prevedere che accadrà in tempi brevi. La 72esima edizione degli Emmy, quest'anno in versione virtuale per la pandemia, ha incoronato anche 'Succession' come miglior serie drammatica e 'Watchmen' come miglior miniserie.

La prima ideata da Jesse Armstrong e prodotta da Will Ferrell e Adam McKay negli Usa viene trasmessa sul canale HBO dal 3 giugno 2018 mentre in Italia è trasmessa su Sky Atlantic dal 30 ottobre 2018. Per quanto riguarda la seconda, si tratta di una miniserie televisiva statunitense creata da Damon Lindelof. Ispirata all'omonima graphic novel a fumetti di Alan Moore e Dave Gibbons pubblicata tra il 1986 e il 1987 da DC Comics. La serie è un sequel ambientato trent'anni dopo le vicende del fumetto, incentrato sia su nuovi personaggi che su vecchi protagonisti. Il debutto della serie, 20 ottobre 2019, è stato annunciato il 3 settembre precedente. In Italia è stata trasmessa dal 28 ottobre 2019 su Sky Atlantic.

Nella sfida tra network, la notte degli Emmy vede uscire vittoriosa HBO che porta a casa 11 premi su 32 nomination nelle categorie principali, con un pareggio tra 'Watchmen' e 'Succession' con 4 premi a testa, mentre la comedy 'Schitt's Creek' di Pop Tv si porta a casa il maggior numero di Emmy Awards per una singola serie, con ben 7 premi.

Delusione per Netflix, che dall'alto delle sue 37 nomination nelle categorie principali ('Ozark' con 9 e 'The Crown' con 6 le più quotate) rientra a casa con appena 2 Emmy Award. (AGI)