La star di 'Glee' Naya Rivera è scomparsa e si teme che sia annegata in un lago della California.

L'ufficio dello sceriffo della contea di Ventura ha mandato una squadra di sub alla ricerca dell'attrice 33enne, nota per il ruolo di Santana Lopez, cheerleader del liceo dove è ambientata la serie televisiva in cui ha recitato per sei stagioni.

Ieri aveva noleggiato una barca e aveva portato il figlio di quattro anni sul Lago Piru, a nord-ovest di Los Angeles, poi aveva postato su Twitter una foto di lei con il bambino e la frase "solo noi due".

Fonti della polizia hanno detto che una persona con indosso il giubbotto di salvataggio è stata trovata addormentata nelle acque del lago, senza specificare se si trattasse del figlio di Naya.

Rivera e il padre del ragazzo, l'attore Ryan Dorsey, hanno divorziato nel 2018 e condividono la custodia del bambino.

Non è la prima volta che una star di 'Glee' finisce nelle pagine di cronaca: nel 2018 Mark Salling si uccise prima di essere condannato per possesso di pornografia infantile. Nel luglio del 2013 un altro attore della serie, il canadese Cory Monteith, fu stroncato da una overdose di droghe e alcol.