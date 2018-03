Addio a Fabrizio Frizzi, signore gentile della televisione italiana

Facebook Fabrizio Frizzi

È morto nella notte Fabrizio Frizzi, 60 anni, all’ospedale Sant’Andrea di Roma. Ne hanno dato notizia la moglie Carlotta, il fratello Fabio e i familiari in una nota. Il noto conduttore si è spento in seguito a una emorragia celebrale.

Ci ha lasciati Fabrizio #Frizzi, volto dolce ed elegante della televisione https://t.co/rOu2YxE1FD — RaiPlay (@RaiPlay) March 26, 2018

Il 23 ottobre il presentatore dell’Eredità era stato colto da un’ischemia durante la registrazione di una puntata, e immediatamente ricoverato al Policlinico Umberto I. Dimesso dopo alcuni giorni, aveva commentato con Vincenzo Mollica: “L’Eredità è una gioia, fa bene anche al fisico. L’adrenalina sento che mi aiuta a stare meglio”. Era tornato in tv recentemente, di nuovo alla guida del suo programma.

Nella notte se ne è andato Fabrizio Frizzi, un grande signore della tv, un amico, una persona gentile oltre che un grande professionista. Dolore immenso, un abbraccio ai suoi cari e alla sua meravigliosa bambina Resterai sempre nel mio cuore . R.I.P #FabrizioFrizzi — Salvo Sottile (@salvosottile) March 26, 2018

Celebre per i modi posati e per il carattere cordiale, Frizzi aveva commentato in occasione del suo sessantesimo compleanno, lo scorso 5 maggio: “Non è ancora finita. Se guarirò, racconterò tutto nei dettagli, perché diventerò testimone della ricerca. Ora è la ricerca che mi sta aiutando”. Questo il suo tweet durante la riabilitazione seguita al primo episodio:

"Sono della scuola che se entri in casa d'altri lo devi fare in punta di piedi": Fabrizio Frizzi ha debuttato nel 1980 con “Il barattolo”, per poi lavorare a Tandem, Scommettiamo che, Europa Europa. Presenterà numerose maratone di raccolte fondi di Telethon e, fuori dagli schermi, per nove volte la cerimonia per l’inaugurazione dell’anno scolastico. Per quest’ultimo impegno si è guadagnato la nomina di Commendatore da parte del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano.

