Vedere Asia Argento tra i giudici di XFactor non piace a molti

Asia Argento è il novo giudice di X Factor. L’annuncio, pubblicato sulla pagina Facebook del Talent Show è destinato a fare molto rumore. Un po’ per le vicende, legate al caso Weinstein e al movimento #MeToo, che hanno coinvolto l’attrice negli ultimi mesi; un po’ per la decisione di sostituire una cantante, come Levante, con un’artista che non ha proprio la componente musicale come elemento preponderante del curriculum.

Per molti, insomma, suona come una mossa mediatica. La Argento affianca Fedez e Mara Maionchi, confermati mesi fa, e Manuel Agnelli sul cui nome, invece, aleggiavano voci di sostituzione.

Il massacro sui social

Chissà se gli autori di X Factor si aspettavano un coro di protesta così unito. È naturale che avessero messo in conto di ricevere diversi messaggi critici ma a leggere le risposte al post si fa fatica a trovare profili che applaudono per la nomina di Asia Argento. “Che ci azzecca?”, “Cosa c’entra?”, “Esperta di musica? Non lo sapevo…”, “Ma perché?”, “Cos’è uno scherzo?”.

C’è chi persino evoca giudici della prima ora, come Claudia Mori, e chi ha citato Morgan, ex compagno di Asia Argento, e anche lui storico giudice. C’è chi, infine, dà direttamente appuntamento all’edizione 2019 e chi, purtroppo, fa battute che sono vere molestie facendo allusioni a “microfoni”. Non un bell’inizio per quella che si prefigge come un’edizione fortemente improntata dai giudizi sui media e sui social e, forse, sempre meno dalla musica.

Chi è Asia Argento

Classe 1975, Asia è figlia del regista Dario Argento e dell’attrice Daria Nicolodi. Il suo esordio avviene a soli nove anni nel film per la televisione "Sogni e bisogni” (1984) di Sergio Citti. Negli anni successivi lavora con grandi nomi come Cristina Comencini e Nanni Moretti, Michele Placido e Carlo Verdone, oltre che con il padre. Ha vinto due David di Donatello e il Ciak d’Oro. Nella sua carriera ha ricoperto anche molti ruoli internazionali con registi di primissimo piano come Abel Ferrara e Gus Van Sant. Ha pubblicato anche racconti e poesie e si è cimentata alla regia dedicandosi sopratutto a cortometraggi e documentari. Dopo aver denunciato il produttore Henry Weinstein per stupro è diventata una delle principali attiviste contro il fenomeno radicato delle molestie contro le donne, sia all’interno dell’industria cinematografica che in altri ambienti giudicati fortemente patriarcali, attraverso il movimento #MeToo.

Nella sua carriera Asia Argento ha legato il suo mondo alla musica in vari modi. Ha pubblicato 3 raccolte, “Asia Argento” (2008), Live Fast Die Old (2010), Total Entropy (2013) ma ha anche collaborato anche con diversi artisti e girato video musicali, soprattutto per Loredana Bertè. Basterà tutto ciò per convincere il pubblico che sarà un giudice capace di far crescere i giovani talenti musicali di X Factor?

