La copia del primo originario libretto di Macbeth

AGI - In occasione dell'apertura della stagione scaligera 2021-2022 con l'esecuzione dell'opera Macbeth di Giuseppe Verdi, sotto la direzione del Maestro Riccardo Chailly, l'Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani presenta una fedele riproduzione del libretto di Francesco Maria Piave e Andrea Maffei, tratto dal dramma di William Shakespeare, stampato dalla Tipografia di G. Galletti per la prima dell'opera al Teatro della Pergola di Firenze il 14 marzo 1847.

La riproduzione è stata possibile grazie all'Archivio Storico Ricordi di Milano, dove l'originale è conservato. Esemplare unico nel suo genere, il libretto custodito in Archivio presenta le annotazioni originali di Giovanni Ricordi, che lo usò per il suo lavoro di editore: appunti e correzioni perfettamente riprodotti nei preziosi facsimili distribuiti in sala. Il libretto sarà omaggiato da Treccani al pubblico che assisterà alla Prima del 7 dicembre e a quello delle successive repliche dell'opera, insieme al programma di sala.