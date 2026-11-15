Fan 35enne muore prima del concerto di Elisa a Bologna

AGI - “Il mio pensiero e il mio cuore sono con la famiglia di Monica. Mi stringo attorno a tutti i miei fan per quello che abbiamo vissuto”. Con un messaggio pubblicato nelle storie di Instagram, Elisa ha espresso il proprio cordoglio per la morte di una donna di 35 anni, colpita da un malore poco prima dell'inizio del concerto della cantante all'Estragon Club di Bologna, nella serata di sabato 14 novembre.
L'esibizione, organizzata in occasione del raduno ufficiale del fan club dell'artista, è stata annullata. È stata la stessa Elisa, salita sul palco in lacrime, a comunicare la notizia della morte della donna al pubblico.
Il malore prima del concerto di Elisa a Bologna
Erano circa le 20, un'ora prima dell'inizio dello spettacolo, quando Monica ha accusato un malore. La donna si trovava nelle prime file dell'Estragon, a pochi metri dal palco, insieme agli altri fan della cantautrice. Il personale sanitario presente nel locale è intervenuto immediatamente e ha trasportato la 35enne in barella all'esterno della struttura, dove l'attendeva un'ambulanza. Nonostante i tentativi di rianimazione, la donna è morta durante il trasporto all'ospedale Sant'Orsola di Bologna.
Elisa in lacrime sul palco: annullato il concerto
La cantante si trovava dietro le quinte, pronta a esibirsi, quando è stata informata della morte della donna. Ha quindi raggiunto il palco per spiegare personalmente quanto accaduto alle circa mille persone presenti e comunicare la cancellazione dell'evento.
Nel suo intervento, Elisa ha riferito che Monica aveva avuto un arresto cardiaco. Visibilmente commossa, ha ricordato il significato che avrebbe dovuto avere quella serata, pensata per ritrovarsi con le persone che da anni seguono la sua musica e condividono la sua passione.
Anche i gestori dell'Estragon Club hanno espresso sui social il proprio cordoglio, spiegando di aver appreso la notizia della morte della fan pochi minuti prima dell'ingresso in scena della cantante e di aver deciso insieme a lei di annullare il concerto. Il responsabile del locale, Lele Roveri, ha ricordato la difficoltà di comunicare al pubblico quanto accaduto e ha rivolto un pensiero alla famiglia della 35enne.
Il raduno del fan club e il nuovo album di Elisa
Quello di Bologna era un appuntamento riservato agli iscritti al fan club ufficiale di Elisa Toffoli. Un evento privato, non aperto al grande pubblico, organizzato per consentire alla cantautrice friulana di incontrare i suoi sostenitori. Il raduno precedeva di pochi giorni l'uscita del nuovo album di Elisa, Kintsugi, prevista per il 27 novembre. Il titolo fa riferimento all'antica tecnica giapponese che consiste nel riparare oggetti di ceramica danneggiati, valorizzandone le fratture attraverso l'utilizzo di materiali preziosi.