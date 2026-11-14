Quando Jordan giocava con Bugs Bunny: i 30 anni di Space Jam

AGI - Gennaio 1992. Durante il Super Bowl, milioni di americani osservano Michael Jordan giocare a basket insieme a Bugs Bunny. Lo spot, della durata di un minuto, era stato commissionato dalla Nike per promuovere le sue scarpe e diretto da Joe Pytka, uno dei più conosciuti registi pubblicitari americani. Il successo di quella trovata fu talmente grande che l'anno successivo ne venne realizzato un secondo, questa volta ambientato nello spazio. Alla Warner Bros., vista la mole di commenti e reazioni, qualcuno cominciò a chiedersi se da quei sessanta secondi di pubblicità non si potesse ricavare un intero film.
Quel film trovò la luce il 15 novembre 1996, trent'anni fa. Space Jam, il nome originale fu conservato anche nella versione italiana, divenne in breve tempo una delle storie più chiacchierate e uno dei lungometraggi più visti nelle sale cinematografiche di tutto il mondo arrivando a incassare circa 230 milioni di dollari. Il vero exploit, però, fu fatto in termini di merchandising, con circa un miliardo di dollari di introiti. Ma non solo. A beneficiarne furono anche Michael Jordan, che si consacrò ancor di più come icona sportiva globale, e la NBA che arrivò anche a un pubblico che non seguiva la pallacanestro.
Un film nato da una pubblicità
L'idea di affiancare il campione dei Chicago Bulls alla stella dei Looney Toones, scriveva il Washington Post, era stata sviluppata dall'agenzia pubblicitaria Wieden+Kennedy, che già da diversi anni lavorava alle campagne della Nike dedicate al cestista. Il creativo Jim Riswold aveva lavorato agli spot in cui Jordan compariva accanto al regista Spike Lee, che interpretava il personaggio di Mars Blackmon.
Lo spot con Bugs Bunny, battezzato “Hare Jordan”, fu il più apprezzato del Super Bowl del 1992 secondo il tradizionale sondaggio di USA Today. L'anno successivo, con “Hare-O-Space Jordan”, comparivano anche degli extraterrestri. Diversi elementi della futura sceneggiatura di Space Jam c'erano già, bastava solo raccogliere i puzzle e inserirli in un copione di lungo respiro dedicato a un pubblico ampio.
Warner Bros. affidò la produzione a Ivan Reitman, il regista di Ghostbusters, e richiamò Pytka per dirigere il film. Per lo studio era anche l'occasione di rilanciare i Looney Tunes, personaggi noti a più generazioni di americani, che dovevano ora misurarsi con il successo dei film d'animazione della Disney.
Il ritiro di Jordan e il ritorno nella NBA
Mentre il progetto era in sviluppo, nell'ottobre del 1993 Jordan, che aveva vinto tre titoli NBA consecutivi con i Chicago Bulls, annunciò il ritiro dalla pallacanestro. Aveva appena trent'anni e provò la carriera nel baseball, giocando nelle leghe minori americane, per onorare la figura del padre che sognava di vederlo all'interno di un diamante. I produttori decisero di inserire questa vicenda nella sceneggiatura. Nel film Jordan fa la cosa che sa fare meglio: interpreta se stesso, un ex campione di basket impegnato in una nuova carriera sportiva, che viene reclutato dai Looney Tunes per affrontare una squadra di alieni intenzionati a ridurli in schiavitù e trasformarli nelle attrazioni di un parco divertimenti.
Quando iniziarono le riprese, nell'estate del 1995, Jordan era già tornato nella NBA. Il suo contratto con Warner Bros. prevedeva la costruzione di una palestra negli studi cinematografici, dove potesse continuare ad allenarsi durante la lavorazione del film. L'impianto divenne noto come il “Jordan Dome” e ospitò partite informali con altri giocatori professionisti. Nel giugno del 1996, pochi mesi prima dell'uscita di Space Jam, Jordan conquistò il suo quarto titolo NBA. I Chicago Bulls avevano chiuso la stagione regolare con 72 vittorie e dieci sconfitte, all'epoca il record della lega. Fu un anno incredibile per il nativo della North Carolina (come ricordano i calzoncini usati durante il film, cimelio prestigioso del suo passaggio universitario).
Un affare da oltre un miliardo di dollari
Warner Bros. aveva pianificato il lancio di Space Jam come una grande operazione commerciale. Il film usciva mentre Time Warner completava l'acquisizione di Turner Broadcasting, che le dava più canali per promuovere i propri prodotti, dal cinema alla televisione. Secondo le cronache dell'epoca raccolte dallo Sports Business Journal, già nell'agosto del 1996 lo studio aveva individuato oltre cento partner commerciali sul mercato statunitense e circa 150 su quello internazionale. Le previsioni per le vendite di merchandising erano già molto rosee prima dell’uscita della pellicola.
La Nike, dalla cui campagna pubblicitaria era nato il progetto, non partecipò direttamente alla promozione del film. L'azienda manteneva i diritti sull'abbigliamento di Jordan e aveva autorizzato Warner Bros. a vendere alcuni prodotti legati al cestista attraverso i propri negozi. Il pubblico rispose bene. Space Jam incassò oltre 27 milioni di dollari nel primo fine settimana negli Stati Uniti arrivando ovunque. Fu un vero 'boom'. Magliette, giocattoli, figurine, videogiochi e prodotti alimentari tennero il film sul mercato ben oltre la sua permanenza nelle sale.
Ma gli autori inserirono nel film diversi riferimenti cinematografici destinati soprattutto al pubblico adulto. Durante la partita contro i Monstars, Daffy Duck e Taddeo compaiono con completi neri e occhiali da sole, imitando i personaggi interpretati da John Travolta e Samuel L. Jackson in Pulp Fiction, il film di Quentin Tarantino uscito appena due anni prima. Secondo il Los Angeles Times, che raccontò la reazione del pubblico pochi giorni dopo l'uscita di Space Jam, la scena fu tra quelle che suscitarono più risate tra gli spettatori adulti.
Il basket come fenomeno di cultura popolare
Space Jam uscì mentre la NBA si stava espandendo all'estero. Quattro anni prima, alle Olimpiadi di Barcellona, il Dream Team americano aveva riunito alcuni dei migliori giocatori della storia della pallacanestro, tra cui Jordan, Magic Johnson e Larry Bird, e milioni di spettatori in tutto il mondo l'avevano seguito demolire ogni avversario. Nel film comparivano anche Charles Barkley, Patrick Ewing, Muggsy Bogues, Larry Johnson e Shawn Bradley. Per molti bambini degli anni Novanta, soprattutto nei Paesi in cui le partite della NBA si vedevano meno, il film fu un'altra occasione per conoscere i protagonisti del campionato americano.
Intorno alla pallacanestro professionistica si era nel frattempo sviluppata un'industria della moda e dell'intrattenimento. Le scarpe indossate dai giocatori erano diventate oggetti da collezione e l'hip hop era sempre più presente nella cultura giovanile americana. Le Air Jordan XI nere associate al film e la divisa della Tune Squad sono tuttora riconoscibili e vengono riproposte periodicamente sul mercato. Jordan era già uno degli atleti più famosi e ricchi del mondo. Con Space Jam la sua immagine arrivò in un settore diverso, quello di famiglie e bambini, e il film consolidò un modello in cui "il numero 23" dei Chicago Bulls poteva promuovere i valori sportivi in cui credeva.
Il successo di I Believe I Can Fly
Parte della fortuna di Space Jam si deve anche alla sua colonna sonora, che negli Stati Uniti ottenne sei dischi di platino. Il brano più famoso fu I Believe I Can Fly, scritto e interpretato da R. Kelly appositamente per il film. La canzone conquistò tre Grammy nel 1998, tra cui quello per il miglior brano composto per il cinema o la televisione, e raggiunse il secondo posto della Billboard Hot 100.
La colonna sonora riuniva alcuni dei maggiori esponenti della musica americana degli anni Novanta. Per Hit 'Em High, il brano dedicato ai Monstars, furono coinvolti cinque protagonisti della scena hip hop: B-Real, Coolio, Method Man, LL Cool J e Busta Rhymes.
Il sito Internet del 1996 è ancora online
Space Jam ebbe un seguito anche su Internet. Warner Bros. fu tra i primi studi cinematografici a usare il web per promuovere i film: per l'uscita fu realizzato un sito dedicato, quando inserire un indirizzo Internet sulla locandina era ancora poco comune. Sul sito c'erano informazioni sui personaggi, immagini dal set, schede sulla produzione, piccoli giochi e materiali da scaricare. La grafica, costruita intorno a una serie di pianeti su uno sfondo stellato, era quella tipica dei primi anni del web. La versione originale del film è stata conservata da Warner Bros. ed è ancora consultabile. Con gli anni è diventata una meta per gli appassionati di storia di Internet e di informatica e per i nostalgici del film.
Space Jam fu anche una produzione cinematografica particolarmente ambiziosa dal punto di vista tecnologico. Per girare le partite contro i Monstars, Warner Bros. allestì un enorme set verde, sul quale Jordan giocava contro attori completamente ricoperti da tute dello stesso colore, successivamente sostituiti dai personaggi animati. Circa due terzi dei 60 giorni di riprese si svolsero su quel set.
Gli animatori ricorrevano anche a soluzioni piuttosto artigianali. Una stampante termica riproduceva le immagini appena registrate dalla macchina da presa e i disegnatori aggiungevano Bugs Bunny e gli altri personaggi direttamente sul foglio, usando un pennarello. Il regista poteva così visualizzare una prima versione della scena. Una volta terminate le riprese, occorse circa un altro anno per completare le animazioni e gli effetti speciali.
Space Jam segnò anche il debutto di un nuovo personaggio nell'universo dei Looney Tunes: Lola Bunny. Creata appositamente per il film, la coniglietta era una giocatrice di basket sicura di sé, dotata di talento e poco incline a lasciarsi impressionare dalle attenzioni di Bugs Bunny. Come spiegava il regista delle sequenze animate Tony Cervone nelle note di produzione del 1996, una delle difficoltà consisteva nell'inserire un personaggio concepito per il pubblico degli anni Novanta in un gruppo di protagonisti nati oltre mezzo secolo prima. Lola sarebbe poi entrata stabilmente nell'universo dei Looney Tunes, comparendo in serie televisive e videogiochi.
Le critiche e gli applausi
Space Jam incassò molto, ma divise la critica cinematografica. Una delle obiezioni principali riguardava la sua natura pubblicitaria e la difficoltà di separare il racconto dalle operazioni di marketing che lo accompagnavano. Tra i giudizi favorevoli ci fu quello del critico cinematografico americano Roger Ebert, che apprezzò il modo in cui il film si rivolgeva insieme ai bambini e agli adulti e la naturalezza con cui Jordan interagiva con i personaggi animati.
Nel 2021 Warner Bros. tentò di riproporre la formula con Space Jam: New Legends e affidò il ruolo di protagonista a LeBron James. Il nuovo film, uscito a venticinque anni di distanza dall'originale, usava ancora più personaggi tratti dai film e dalle serie televisive dello studio, ma non ebbe lo stesso successo al botteghino. Forse perché Space Jam, come tante altre cose, era figlio e simbolo degli anni '90 e lì, forse, sarebbe dovuto rimanere.