Robert Pattinson sarà il nuovo James Bond? Villeneuve lo vuole

AGI – Robert Pattinson ha già indossato il mantello di Batman e il volto cangiante di un Face Dancer. Se le indiscrezioni americane sono fondate, potrebbe presto provare anche lo smoking di James Bond. Anche se Amazon MGM Studios non ha confermato niente, secondo The Hollywood Reporter, il 40enne attore inglese avrebbe sostenuto un provino a Londra nel fine settimana del 24 ottobre, nella città dove sta girando ‘The Batman Part II’. Con lui, scrive Deadline, ci sarebbe stato anche Nicholas Hoult a sostenere il provino per uno dei ruoli più ambiti del cinema.
Con Pattinson e Hoult, la rosa comprenderebbe anche Jack Lowden, Josh O’Connor e Callum Turner. Variety ha parlato anche di colloqui con Harry Styles e Theo James anche se, nel loro caso, non ci sono notizie di provini.
Attesa per l'annuncio del nuovo James Bond
Sabato 7 novembre, al gala del LACMA di Los Angeles, Denis Villeneuve, il regista del film il cui titolo provvisorio è ‘Bond 26’, ha detto che avrebbe rivelato il nome del prossimo Bond, ma poi non l’ha fatto. Per Deadline una decisione potrebbe arrivare entro il Giorno del Ringraziamento, il 26 novembre, mentre la CNN la attende entro fine anno. E secondo IGN l’annuncio si incastrerebbe bene con l’uscita di ‘Dune: Part Three’ che vede, peraltro, Robert Pattinson tra i protagonisti. ‘Bond 26’ sarà il primo film della saga prodotto da Amazon MGM e senza Eon, con Villeneuve alla regia, Steven Knight alla sceneggiatura e Amy Pascal e David Heyman alla produzione.
Il legame tra Pattinson e Villeneuve
Tra i cinque presenti provinati, la quotazione dell’ultimo arrivato, Robert Pattinson, sembra salire vertiginosamente anche grazie al legame con Denis Villeneuve. Il regista canadese lo conosce bene e lo ha diretto in ‘Dune: Part Three’, dove Pattinson interpreta Scytale, il Face Dancer che fa da antagonista, apparso per la prima volta nel trailer di marzo. Il film uscirà negli Stati Uniti il 18 dicembre. Sempre secondo The Hollywood Reporter, la collaborazione tra i due sarebbe andata bene. Inoltre il ruolo di Pattinson in ‘Tenet’ di Christopher Nolan sembra una sorta di prova generale per diventare James Bond. E che sia un desiderio dell’attore inglese quello di diventare il nuovo agente 007 lo testimonierebbe il fatto che abbia accettato di fare un provino.
Pattinson sarebbe la prima star nel ruolo di Bond
Se la scelta di Villeneuve e di Amazon MGM Studios cadesse sul 40enne Robert Pattinson, il più anziano della rosa di candidati (gli altri hanno 36 anni), visto che si tratta anche della star più grande, sarebbe il ‘debuttante’ nel ruolo di Bond più costoso della saga. Per averlo lo studio sarebbe disposto a spendere molti soldi e a sacrificare qualcosa in termini contrattuali: mentre O’Connor e Lowden avrebbero dovuto impegnarsi per quattro film, lui sarebbe riuscito a scendere a tre e a ottenere molti più soldi. L’arrivo di Robert Pattinson sarebbe una svolta per la saga: i Bond precedenti erano in gran parte sconosciuti: i più noti, Roger Moore e Pierce Brosnan, erano star televisive. Sul versante del compenso non ci sono indiscrezioni, ma l’unico termine di confronto sono gli altri finalisti. Il riferimento storico è a Daniel Craig, con 25 milioni di dollari a film negli ultimi due e oltre 100 milioni in totale. Infine, un'ultima nota di cronaca: al suo debutto nel ruolo di Bond bel 2006 in 'Casino Royale, Daniel Craig aveva 38 anni. Appena due in meno di Robert Pattinson.