Sfera Ebbasta anticipa Purosangue: nuovo album il 20 novembre
Sfera Ebbasta anticipa Purosangue: nuovo album il 20 novembre e tour nel 2027
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Sfera Ebbasta anticipa Purosangue: nuovo album il 20 novembre e tour nel 2027

L'annuncio arriva nei luoghi delle sue origini, mentre cresce l'attesa per il Live Tour 2027, con diverse date già sold out tra Roma e Milano
Purosangue
Dag Srl Goigest - Purosangue
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AGI - Sfera Ebbasta annuncia “Purosangue”, il nuovo album in uscita per Universal Music Italia, che arriverà venerdì 20 novembre, anticipando di tre settimane la pubblicazione inizialmente fissata per l'11 dicembre.

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Un'attesa diventata troppo grande per essere contenuta. Da quando Sfera ha annunciato il nuovo progetto discografico, l'attenzione intorno a Purosangue è cresciuta costantemente, alimentando aspettative, curiosità e un fermento che ha attraversato la sua community ben oltre i confini dei social.

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Un'energia collettiva che ha preso via via sempre più slancio, fino a rendere impossibile aspettare ancora. È proprio questa risposta del pubblico, questo desiderio sempre più impaziente di nuova musica, ad aver spinto Sfera ad anticipare l'uscita del disco: un regalo a chi non ha smesso di sostenerlo, un modo per ricambiare l'affetto ricevuto e accorciare le distanze tra l'artista e chi attende di ascoltarlo.

Purosangue
Dag Srl Goigest (Goigest) - Purosangue

L'annuncio a Cinisello Balsamo, nei luoghi delle sue origini

E non poteva esserci luogo più significativo per comunicarlo. Sui palazzi di via Friuli, coordinate essenziali della geografia personale e artistica del Trap King, Sfera riscrive il destino discografico di Purosangue, nel segno di un legame che il tempo e il successo non hanno mai scalfito.

Il titolo stesso, Purosangue, richiama un'identità che non conosce compromessi, un'appartenenza che trascende ogni traguardo, una natura impossibile da addomesticare. E in questa scelta di anticiparne l'uscita c'è qualcosa di profondamente coerente con lo spirito del progetto: l'urgenza di esprimersi, l'istinto di seguire il proprio ritmo, la volontà di non lasciare che siano le convenzioni a dettare i tempi.

Sfera Ebbasta torna nei palazzetti con il Live Tour 2027

Sfera Ebbasta tornerà a esibirsi dal vivo a partire da gennaio 2027, quando sarà nei palazzetti delle principali città italiane con il nuovo tour, prodotto da Vivo Concerti, tra inediti e hit che hanno segnato la sua carriera.

Live Tour 2027: tutte le date

Mercoledì 27 gennaio 2027 – Jesolo, Palazzo del Turismo

Sabato 30 gennaio 2027 – Torino, Inalpi Arena

Martedì 2 febbraio 2027 – Roma, Palazzo dello Sport – Sold out

Mercoledì 3 febbraio 2027 – Roma, Palazzo dello Sport – Sold out

Venerdì 5 febbraio 2027 – Milano, Unipol Dome – Sold out

Sabato 6 febbraio 2027 – Milano, Unipol Dome – Sold out

Domenica 7 febbraio 2027 – Milano, Unipol Dome

Sabato 13 febbraio 2027 – Bologna, Unipol Arena

Venerdì 5 marzo 2027 – Roma, Palazzo dello Sport

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