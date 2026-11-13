Mariah Carey cammina a fatica, il video in Brasile preoccupa

AGI - Un video di Mariah Carey in cui procede aggrappandosi al braccio di un'assistente mentre alla sua sinistra un secondo collaboratore le sta accanto, ha mandato in tilt i fan. Ha destato preoccupazione un video registrato questa settimana in Brasile, in cui la cantante appare in difficoltà mentre cammina.
Il video in Brasile e la preoccupazione dei fan
Nel filmato la 'regina del Natale', 57 anni, appare con occhiali da sole avvolgenti, un mini-abito e stivali tacco 12 a punta (con logo Gucci), mentre procede a fatica verso alcune persone per firmare autografi. Il video è subito diventato virale e diversi fan della cantante hanno commentato esprimendo preoccupazione per le sue condizioni di salute.
THIS VIDEO OF MARIAH CAREY IS TRENDING AS EVERYONE NOTICED https://t.co/ZPQBHnVdNM— Truth Seeker (@_TruthZone_) November 13, 2026
Mariah Carey al supermercato: il video su TikTok
Questa apparizione pubblica di Mariah segue un altro episodio singolare: sul suo account TikTok è stato postato un video in cui la diva viene ritratta mentre fa la spesa al supermercato. Carey è stata ripresa mentre sceglie vino e cereali, spingendo un carrello in un punto vendita della catena Pavilions. Mentre si aggira tra gli scaffali ridacchiando e prendendo cereali 'Captain Crunch' e snack salati, Mariah appare confusa, arrivando a chiedere se debba davvero pagare per la spesa. "Dobbiamo davvero pagare per tutto questo?", domanda, scatenando i commenti dei fan.