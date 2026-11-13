Duran Duran perdono il batterista, Roger Taylor annuncia ritiro
I Duran Duran perdono il batterista, Roger Taylor si ritira
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I Duran Duran perdono il batterista, Roger Taylor si ritira

Il musicista 66enne è alle prese con un aggravamento della malattia all'udito
I Duran Duran perdono il batterista, Roger Taylor annuncia il ritiro
Mairo Cinquetti / NurPhoto / NurPhoto via AFP - da sx, Simon Le Bon, Roger Taylor, John Taylor e Nick Rhodes dei Duran Duran si esibiscono dal vivo all'Ippodromo SNAI di Milano, Italia, il 20 giugno 2025
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AGI - Il batterista dei Duran Duran, Roger Taylor, lascia il gruppo britannico e annuncia il ritiro a causa dell'aggravarsi della malattia all'udito di cui soffre. "E' una delle decisioni più difficili che abbia mai dovuto prendere. Suonare la batteria in questo gruppo è stata la gioia della mia vita", ha dichiarato il musicista 66enne, come riportato nel comunicato del gruppo pubblicato ieri sera su Instagram.

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"Peggiorati i miei acufeni"

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"La verità è che i miei acufeni sono peggiorati costantemente e sono arrivato al punto in cui devo ascoltare il mio corpo e i miei medici", ha aggiunto. Taylor si è unito al gruppo nel 1979, un anno dopo la sua formazione a Birmingham, nell'Inghilterra centrale. Ha partecipato ai primi album che hanno consacrato i Duran Duran sulla scena musicale britannica e internazionale, tra cui 'Rio" e 'Seven and the Ragged Tiger'. La sua batteria ha accompagnato successi iconici come 'Girls on Film' (16 milioni di visualizzazioni su YouTube) e 'The Reflex' (26 milioni di visualizzazioni). Aveva lasciato la band nel 1985, per poi rientrarvi stabilmente nel 2001.

Il dispiacere della band

"Roger è nostro fratello. La sua batteria ha contribuito a definire il sound dei Duran Duran fin dagli esordi, e riaverlo al nostro fianco dal 2001 è stato incredibilmente importante per tutti noi", hanno commentato i membri del gruppo, Simon Le Bon, Nick Rhodes e John Taylor. "Fara' sempre parte di questa famiglia, mentre noi continueremo a esplorare nuovi ed entusiasmanti progetti con la band". L'annuncio arriva dopo un tour nel Regno Unito e in Europa, conclusosi il 6 novembre a Madrid.

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