Duran Duran perdono il batterista, Roger Taylor annuncia ritiro

AGI - Il batterista dei Duran Duran, Roger Taylor, lascia il gruppo britannico e annuncia il ritiro a causa dell'aggravarsi della malattia all'udito di cui soffre. "E' una delle decisioni più difficili che abbia mai dovuto prendere. Suonare la batteria in questo gruppo è stata la gioia della mia vita", ha dichiarato il musicista 66enne, come riportato nel comunicato del gruppo pubblicato ieri sera su Instagram.
"Peggiorati i miei acufeni"
"La verità è che i miei acufeni sono peggiorati costantemente e sono arrivato al punto in cui devo ascoltare il mio corpo e i miei medici", ha aggiunto. Taylor si è unito al gruppo nel 1979, un anno dopo la sua formazione a Birmingham, nell'Inghilterra centrale. Ha partecipato ai primi album che hanno consacrato i Duran Duran sulla scena musicale britannica e internazionale, tra cui 'Rio" e 'Seven and the Ragged Tiger'. La sua batteria ha accompagnato successi iconici come 'Girls on Film' (16 milioni di visualizzazioni su YouTube) e 'The Reflex' (26 milioni di visualizzazioni). Aveva lasciato la band nel 1985, per poi rientrarvi stabilmente nel 2001.
Il dispiacere della band
"Roger è nostro fratello. La sua batteria ha contribuito a definire il sound dei Duran Duran fin dagli esordi, e riaverlo al nostro fianco dal 2001 è stato incredibilmente importante per tutti noi", hanno commentato i membri del gruppo, Simon Le Bon, Nick Rhodes e John Taylor. "Fara' sempre parte di questa famiglia, mentre noi continueremo a esplorare nuovi ed entusiasmanti progetti con la band". L'annuncio arriva dopo un tour nel Regno Unito e in Europa, conclusosi il 6 novembre a Madrid.