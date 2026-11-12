Star Wars 50 anni nel 2027: tutti i film, le serie e le date

AGI - A cinquant'anni dall'uscita del primo storico capitolo nelle sale, la galassia lontana lontana si prepara a un 2027 di celebrazioni globali. A 50 giorni dal via ufficiale ai festeggiamenti, Lucasfilm e Disney hanno tolto i veli sul calendario del cinquantenario: un anno intero che mescola nostalgia, grande schermo, serie in streaming e un logo celebrativo accompagnato da una nuova incisione orchestrale del tema di John Williams.
«È davvero speciale celebrare il 50° anniversario riportando la versione originale di Star Wars nelle sale affinché il pubblico possa rivivere questa pagina della storia del cinema sul grande schermo», ha commentato Lynwen Brennan, Co-President di Lucasfilm, ringraziando una community che da cinque decenni sostiene la saga.
Il ritorno del film del 1977
Il grande schermo sarà il cuore delle celebrazioni, con due appuntamenti fissati per il pubblico italiano:
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18 febbraio – Star Wars re-release 50° Anniversario: la versione originale del 1977, restaurata per l'occasione, tornerà nei cinema di tutto il mondo e nelle sale italiane, accompagnata da un nuovo poster tributo firmato dall'artista Matt Ferguson.
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26 maggio – Star Wars: Starfighter: due giorni prima dell'uscita globale, debutta in Italia il nuovo film diretto da Shawn Levy con protagonista Ryan Gosling. Ambientato in un'era completamente inedita della saga, segue un cinico fuorilegge alle prese con un misterioso passato e una pericolosa fuga attraverso la galassia.
Ahsoka 2 e il documentario inedito su Disney +
Anche lo streaming avrà due date chiave da segnare in rosso:
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20 gennaio – Ahsoka (Stagione 2): torna su Disney+ Rosario Dawson nei panni della celebre Jedi. Ambientata dopo la caduta dell'Impero e l'ascesa della Nuova Repubblica, la nuova stagione metterà Ahsoka Tano di fronte al significato stesso del suo ruolo mentre sulla galassia incombe la minaccia del Grand'Ammiraglio Thrawn.
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4 maggio – The Hero Awakens: nel giorno dello Star Wars Day, arriva in streaming il documentario diretto dal premio Emmy R.J. Cutler sulla lavorazione del capostipite del 1977, arricchito da filmati d'archivio e registrazioni audio mai sentite prima.
I concerti, la Star Wars Celebration e le collaborazioni
Oltre allo schermo, il cinquantenario vivrà di grandi eventi dal vivo negli Stati Uniti. A Los Angeles, nel primo weekend di aprile (già tutto esaurito), andrà in scena la Star Wars Celebration, mentre il 2 e 3 aprile l'Hollywood Bowl — lo stesso teatro che ospitò il primo concerto della saga nel novembre 1977 — accoglierà Star Wars in Concert: The Skywalker Saga, presentato da Anthony Daniels (lo storico interprete di C-3PO) con le musiche dei nove film eseguite dal vivo.
Completeranno l'anno esperienze rinnovate nei parchi Disney e sulle navi Disney Cruise Line, pubblicazioni d'archivio e una linea di collezioni speciali realizzate con partner storici e inediti, tra cui LEGO, Hasbro, adidas, Aston Martin, Mars, Steinway e l'artista Hajime Sorayama.