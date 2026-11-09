Sal Da Vinci: disco di Natale, TV e un'autobiografia

AGI - Un anno straordinario, una stagione live da protagonista sui palchi italiani, tra sold out e il caloroso abbraccio del pubblico in tutta Italia.
Sal Da Vinci si prepara a un finale d’anno ricchissimo, con un mese di novembre che vede intrecciarsi musica, televisione ed editoria.
“Sal Da Claus”, il disco di Natale
Il prossimo 27 novembre esce “Sal Da Claus – The Christmas Album” (Atlantic/Warner Music Italy), già disponibile in preorder.
A inaugurare questo nuovo capitolo sarà “Oh Happy Day”, in uscita il 13 novembre in esclusiva su Amazon Music come Amazon Music Original. Con questo brano Sal Da Vinci entra nella nuova line-up globale di canzoni natalizie esclusive della piattaforma, un progetto che riunisce artisti da tutto il mondo tra reinterpretazioni di grandi classici e inediti dedicati alla musica delle feste. L’artista rende omaggio a uno dei brani più amati della tradizione con una rilettura affidata alla sua voce intensa e coinvolgente.
“Meravigliosamente”: Rai 1 celebra cinquant’anni di carriera
Novembre sarà segnato anche da “Meravigliosamente”, lo show-evento con cui Rai 1 festeggia i cinquant’anni di carriera di Sal Da Vinci in due serate, il 20 e il 27 novembre.
Musica, emozioni, grandi ospiti, momenti inediti e compagni di viaggio d’eccezione saranno al centro di un grande racconto televisivo che, tra Napoli e New York, ripercorrerà la storia e il mondo artistico del cantante in due serate di puro varietà.
“Per sempre Sal”: l’autobiografia
Il 24 novembre arriva in libreria “Per sempre Sal” (Mondadori), l’autobiografia scritta insieme alla giornalista Carola Carulli. Attraverso ricordi, esperienze, incontri e momenti significativi, Sal Da Vinci si racconta offrendo uno sguardo più intimo e personale sulla storia che si cela dietro l’artista.