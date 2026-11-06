La risposta choc della pornostar Valentina Nappi in video

AGI - Valentina Nappi, pornostar, provocatrice per vocazione, impegnata nelle battaglie per la parità delle donne e per i diritti civili, non smentisce la sua fama neppure in un’intervista in esclusiva all’AGI. Da oggi è una delle protagoniste del reality ‘The Traitors’ sulla piattaforma streaming Prime Video. Un'esperienza che definisce "unica e irripetibile", ma anche logorante per una persona un po' chiusa come lei.
Valentina Nappi racconta il suo ingresso nel cast di ‘The Traitors’, di cui ha seguito la prima stagione da spettatrice. Niente legami stretti con i compagni di gioco e, almeno per ora, poca voglia di altri reality. Sulla politica, invece, dopo l'impegno al fianco dei Radicali per l'abolizione della tassa etica non chiude la porta a un ingresso sugli scranni di Montecitorio.
Un'esperienza unica e irripetibile
Per Nappi raccontare ‘The Traitors’ è difficile: "È stato bello, è stata un'esperienza unica e irripetibile. Mi dispiace per chi non può giocare a questo gioco e viverla come l'abbiamo vissuta noi, perché è veramente un'esperienza assurda." Ciò che l'ha colpita di più sono state le emozioni provate nelle varie sfide rispetto alle sue aspettative: "Quante se ne provano partecipando a un programma del genere, e quanto siano diverse. È stato veramente emozionante, tante emozioni diverse, molto bello."
Il rapporto con i compagni di gioco
Tra i compagni di gioco non c'è nessuno con cui abbia legato di più: "Sono una persona un po' chiusa - confessa - Ci metto tanto tempo ad aprirmi e a legarmi."
L'ipotesi di altri reality
E altri reality, dove potrebbe raccontarsi di più? "Appena finito ‘The Traitors’ mi dicevo: basta, non faccio più reality. Però non lo so, nella vita mai dire mai. Sicuramente sono situazioni molto stressanti per me, perché quando ci sono tante persone preferisco che sia un'orgia piuttosto che parlare tutto il giorno per cercare il traditore".
VIDEOINTERVISTA AGI A VALENTINA NAPPI
L'eventualità di un ingresso in politica
Fuori dal piccolo schermo, Nappi è nota anche per il suo impegno civile al fianco dei Radicali. Con le prossime elezioni all'orizzonte e le liste in via di definizione, c'è chi immagina per lei un salto in politica: l'anno prossimo, magari, un'offerta di candidatura. Ci ha pensato? La risposta è sibillina, ma tutt'altro che un no: "Mai dire mai".
Disponibile su Prime Video
In attesa di vederla a Montecitorio per ora dobbiamo accontentarci di ‘The Traitors’, che è disponibile da oggi su Prime Video.