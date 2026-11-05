Sanremo, addio Dopofestival. La Gialappa's condurrà il Controfestival

AGI – La rivoluzione annunciata è soprattutto lessicale più che strutturale: il Festival di Sanremo quest’anno non avrà un dopo festival. Ma non significa che non ci sarà uno show al termine di ogni serata della kermesse canora dell’Ariston. Solo che non si chiamerà come di consueto ‘Dopofestival’. Si chiamerà ‘Controfestival’, termine per la verità già usato da altre trasmissioni che negli anni si sono opposte alla programmazione della Rai nella settimana di Sanremo. Con alterne fortune.
Si completa così il mosaico dell'offerta Rai per il Festival di Sanremo 2027. Nel corso dell'edizione delle 20 del Tg1 è stato annunciato che la conduzione del Controfestival, la trasmissione che sostituirà il Dopofestival, sarà affidata alla Gialappa's Band, protagonista di uno spazio che accompagnerà il pubblico al termine delle serate del Festival con il consueto stile ironico e irriverente che da anni ne contraddistingue il racconto televisivo.
L'annuncio di Stefano De Martino
A dare l'annuncio è stato Stefano De Martino, protagonista di un video realizzato per l'occasione nel quale veste i panni di un giornalista del Tg1 che dà la notizia della scomparsa del Dopofestival: un gioco di finzione e autoironia, interrotto dalle voci inconfondibili del duo della Gialappa's Band, che accompagna la rivelazione dell'ultimo tassello dell'offerta editoriale legata al Festival. Con l'annuncio del Controfestival si chiude così il cerchio delle trasmissioni collegate a Sanremo 2027, completando un sistema di racconto multipiattaforma e multiprogramma capace di accompagnare il pubblico prima, durante e dopo le serate del Festival, valorizzandone contenuti, protagonisti e momenti più significativi.
Il ruolo della Gialappa's Band
La presenza della Gialappa's Band al timone del Controfestival, si legge in una nota della Rai, "arricchisce ulteriormente un'offerta che punta a coinvolgere pubblici diversi, affiancando al racconto della gara uno sguardo leggero, originale e contemporaneo sull'evento televisivo più seguito dell'anno".