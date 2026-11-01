Michael Mann ferito in un incidente al poligono di tiro

AGI - Il regista statunitense Michael Mann è finito in ospedale dopo essersi accidentalmente sparato a una gamba in un poligono di tiro a Los Angeles. A riportare la notizia è stato per primo TMZ, poi confermato da un portavoce di Mann.
La dinamica dell'incidente
"A un poligono di tiro, un'arma ha sparato accidentalmente mentre si trovava nella fondina, provocandogli una ferita superficiale. In ospedale è stato medicato e sta per essere dimesso", ha fatto sapere il portavoce del regista di 'Heat'. Secondo TMZ, Mann, 83 anni e tiratore con esperienza decennale, stava tentando di riporre l'arma nella fondina durante un'esercitazione in un poligono autorizzato, quando l'arma ha fatto fuoco.
Condizioni rassicuranti
L'incidente avrebbe provocato una ferita superficiale alla gamba. Dopo le cure ricevute in ospedale, il regista sarebbe in condizioni rassicuranti e prossimo alla dimissione.
La carriera del regista
Oltre a 'Heat' (1995), Mann ha diretto film come 'L'ultimo dei Mohicani' e 'Miami Vice'. È stato anche nominato all'Oscar come miglior regista per il film d'azione 'Insider'.