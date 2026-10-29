Morto Patrick Stewart, il Capitano Picard di “Star Trek”

AGI - L’attore Patrick Stewart è morto all’età di 86 anni. Stewart è noto soprattutto per i suoi ruoli del Professor Charles Xavier nella saga cinematografica degli ‘X-Men’ e del Capitano Jean-Luc Picard nella serie e nei film di ‘Star Trek’. L’attore è morto mercoledì, “al termine di una breve e dolorosa battaglia contro la malattia di Alzheimer e la demenza”, come annunciato sul suo profilo ufficiale sui social media.
Con il cranio rasato e il volto scavato, Patrick Stewart era inconfondibile; la sua carriera, tuttavia, va ben oltre i ruoli interpretati nel genere fantascientifico. Era considerato uno dei più grandi attori shakespeariani della sua generazione.
Il suo amore per il teatro, e per Shakespeare in particolare, non l’ha mai abbandonato. Tra un set e l’altro, tornava sempre sul palcoscenico. Nel 2008 ha vinto un Laurence Olivier Award per la sua interpretazione di Macbeth e, nel 2016, ha trascorso sei mesi nel West End londinese al fianco del suo caro amico Ian McKellen, nello spettacolo “No Man’s Land” di Harold Pinter.
Il passaggio a “Star Trek” e le polemiche in patria
Membro della Royal Shakespeare Company, Stewart si sentì offeso dalle insinuazioni, circolate nel suo Paese, secondo cui stesse “svilendo” la propria carriera passando alla televisione americana, quando negli anni ‘80 scelse di indossare l’uniforme del capitano Jean-Luc Picard al comando dell’USS Enterprise per la serie “Star Trek: The Next Generation”.
“Un giorno, irritato, dissi: ‘Sapete, tutti quegli anni trascorsi con la Royal Shakespeare Company, a interpretare re e principi, a declamare versi sciolti, a calcare le scene in Inghilterra, non sono stati altro che una preparazione per sedermi sulla poltrona del capitano dell’Enterprise’”, aveva raccontato.
Questo primo approccio alla fantascienza gli ha spalancato le porte del cinema hollywoodiano. In seguito, il suo volto è diventato indissociabile da quello del professor Charles Xavier, il mentore dei film della saga “X-Men”.
“La sua voce profonda e il suo talento unico rimarranno per sempre sinonimo di interpretazioni indimenticabili in ogni genere”, si legge nel messaggio pubblicato dal suo account ufficiale.