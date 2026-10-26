È morto Walter Koenig, il Chekov di Star Trek. Aveva 90 anni

AGI - Walter Koenig, indimenticabile interprete di Pavel Chekov nella serie originale di "Star Trek" e in sette lungometraggi della saga, è morto domenica 25 ottobre a Los Angeles. Aveva 90 anni. La notizia è stata riportata da Variety e confermata dai rappresentanti dell'attore. Koenig si è spento per cause naturali nella sua abitazione di North Hollywood, circondato dalla figlia e dalla nipote. "Oggi piangiamo la scomparsa di Walter Koenig, il cui talento, calore umano e interpretazioni memorabili hanno lasciato un segno indelebile in generazioni di fan in tutto il mondo", hanno dichiarato i suoi rappresentanti.
"Noto soprattutto per il suo ruolo iconico di Pavel Chekov in 'Star Trek: La serie originale', Walter ha saputo ispirare il pubblico con il suo ottimismo, il suo umorismo e il suo spirito avventuroso. Oltre a 'Star Trek', la sua lunga e illustre carriera ha messo in luce la sua versatilità come attore e il suo amore sincero per la recitazione". Tra i suoi ultimi lavori figura il cortometraggio "Mr. Fleischmann", che gli è valso il Platinum Award come miglior attore agli Independent Shorts Awards del 2026.
I rappresentanti hanno ricordato anche lo stretto rapporto dell'attore con il pubblico: "Attraverso innumerevoli partecipazioni a convention e incontri con i fan, ha saputo trasmettere la sua gentilezza, la sua arguzia e la sua gratitudine a chiunque abbia avuto la fortuna di incontrarlo". Il messaggio si conclude con un omaggio alla celebre formula della saga: "Grazie, Walter, per i ricordi, per l'ispirazione e per esserti spinto con coraggio là dove pochi altri erano arrivati prima".
Rest in Peace Walter Koenig. Thank you for navigating us through the final frontier, and bringing us such joy through your years of activism, writing, and memorable characters like the joyous Chekov and the sinister Bester. We're forever grateful that you lent your talents to our game. We'll see you again, in the stars.— Star Trek Online (@trekonlinegame) October 26, 2026
Walter Koenig e il successo di Chekov in Star Trek
Il personaggio di Pavel Chekov, giovane e spavaldo ufficiale addetto alla navigazione dell'Enterprise, fu introdotto nella seconda stagione della serie originale di "Star Trek", anche con l'obiettivo di attirare il pubblico adolescente. La sua acconciatura richiamava quella di Davy Jones, membro del gruppo musicale The Monkees. Il personaggio, di origini russe, veniva inoltre utilizzato per ironizzare sulla tendenza sovietica ad attribuirsi il merito di importanti invenzioni e scoperte. Koenig tornò a interpretare Chekov nei film della saga cinematografica, a partire da "Star Trek" del 1979. Il personaggio ebbe un ruolo particolarmente importante in "Star Trek II - L'ira di Khan", uscito nel 1982 e considerato uno dei capitoli più apprezzati della serie.
Nel 2015 l'attore vestì nuovamente i panni di Chekov nel film per la televisione "Star Trek: Renegades", finanziato attraverso una campagna di crowdfunding e concepito come possibile punto di partenza per una nuova serie. In questa produzione il personaggio aveva ormai raggiunto il grado di ammiraglio. Koenig non aveva partecipato come doppiatore a "Star Trek: The Animated Series", realizzata nei primi anni Settanta, a causa delle limitazioni di budget. Aveva però contribuito alla serie come sceneggiatore, firmando l'episodio "The Infinite Vulcan".
Da Star Trek a Babylon 5, la carriera nella fantascienza
La carriera di Koenig è stata legata anche a un altro importante franchise televisivo di fantascienza, "Babylon 5", creato da J. Michael Straczynski. Nella serie ha interpretato Alfred Bester, un inquietante agente della Psi Corps. Il personaggio, chiamato così in omaggio all'omonimo scrittore di fantascienza, è apparso in 12 episodi tra il 1994 e il 1998. Nel corso della sua carriera Koenig ha partecipato anche a numerosi film indipendenti e produzioni di genere, tra cui "Moontrap" e "Deadly Weapon", entrambi del 1989, "Sworn to Justice" del 1996 e l'horror "Mad Cowgirl" del 2006.
Nel 1984 ha interpretato Pompeo in un adattamento televisivo di "Antonio e Cleopatra", accanto a Nichelle Nichols e James Avery. Ha inoltre prestato la voce a Chekov in diversi videogiochi di "Star Trek", tra cui "Starfleet Academy: Chekov's Lost Missions", pubblicato nel 1998, ed è comparso come doppiatore in un episodio di "Futurama" del 2002, insieme ad altri celebri interpreti della saga fantascientifica.
Le origini di Walter Koenig e i primi ruoli televisivi
Nato a Chicago il 14 settembre 1936, Walter Koenig proveniva da una famiglia ebraica di origini russe, che portava originariamente il cognome Koenigsberg. Frequentò la Fieldston High School a New York, dove maturò le prime esperienze teatrali. Si iscrisse quindi al Grinnell College, in Iowa, inizialmente intenzionato a intraprendere studi di medicina, prima di trasferirsi alla University of California di Los Angeles, dove conseguì una laurea in psicologia.
Incoraggiato da un professore a dedicarsi alla recitazione, studiò successivamente alla Neighborhood Playhouse di New York. Tra i suoi compagni di corso figuravano Christopher Lloyd, James Caan e Dabney Coleman. Con Lloyd avrebbe poi lavorato in "Star Trek III - Alla ricerca di Spock", nel quale il collega interpretava il comandante klingon Kruge.
Koenig debuttò sul piccolo schermo nel 1962, con un ruolo non accreditato nella serie "Combat!". Negli anni successivi apparve in produzioni televisive come "The Untouchables", "General Hospital", "The Alfred Hitchcock Hour", "Ben Casey", "Gidget" e "I Spy". Dopo la conclusione della serie originale di "Star Trek", nel 1969, continuò a lavorare in televisione, partecipando anche a "Il virginiano", "Ironside" e "Colombo", in un episodio con William Shatner.
Teatro, scrittura e gli ultimi lavori
Oltre alla recitazione cinematografica e televisiva, Koenig ha avuto una carriera teatrale durata oltre trent'anni. All'inizio degli anni Novanta portò in tournée lo spettacolo "The Boys in Autumn" insieme a Mark Lenard, interprete di Sarek, il padre di Spock in "Star Trek". Si dedicò anche alla regia teatrale e all'insegnamento della recitazione, tenendo corsi alla Ucla, all'Actors Alley e in altre istituzioni.
Nel 1996 presentò al New York Film Festival "You're Never Alone When You're a Schizophrenic", un lavoro scritto e interpretato da lui stesso. Tra le sue altre attività figurano la sceneggiatura del thriller fantascientifico "InAlienable", uscito nel 2008, il romanzo fantasy satirico "Buck Alice and the Actor-Robot", ripubblicato nel 2006, e il fumetto "Raver", pubblicato da Malibu Comics.
L'amicizia con George Takei e la famiglia
Tra i rapporti più significativi della sua vita professionale e personale figura quello con George Takei, interprete di Hikaru Sulu nella serie originale di "Star Trek". Nonostante un periodo iniziale di tensione sul set, i due diventarono grandi amici. Nel settembre 2008 Koenig fece da testimone al matrimonio di Takei con Brad Altman. Koenig lascia la figlia Danielle, attrice e sceneggiatrice. Il figlio Andrew, anche lui attore e montatore, era morto nel 2010.