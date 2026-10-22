Salvatores gira 'Variante di Luneburg', film più violento su scacchi

AGI – Sono iniziate a Trieste le riprese di 'La variante di Luneburg', il nuovo film scritto e diretto dal Premio Oscar Gabriele Salvatores, noir ambientato nel mondo degli scacchi tratto dall'omonimo romanzo di Paolo Maurensig edito da Adelphi. Le riprese dureranno nove settimane tra Trieste e Roma.
Nel cast: Toni Servillo, Sebastian Koch, Damian Hardung, Eduardo Scarpetta, Thomas Prenn. Fanno parte del cast tecnico: il direttore della fotografia Diego Indraccolo, la scenografa Rita Rabassini, la costumista Patrizia Chericoni, il compositore delle musiche Federico De Robertis, l'aiuto regia Giacomo Scortichini.
"Storia di un duello sulla scacchiera"
"È la storia di un duello che dura più di quarant'anni e che i due avversari combattono sul campo di battaglia di una scacchiera - dice Gabriele Salvatores -. Gli scacchi! Lo sport più violento che esista e, forse, il meno cinematografico. Una bella sfida che mi è piaciuto raccogliere", dice Gabriele Salvatores.
La dimensione cinematografica degli scacchi
"La dimensione violenta, magica, esoterica e misteriosa degli scacchi, quella sì che è cinematografica! Maurensig sognava un film di penombre, di buio e di fuoco, avvincente e crudele. Spero di poterlo accontentare", aggiunge.
Produzione del film
Prodotto da Raffaella Leone e Andrea Leone, 'La variante di Luneburg' è una produzione Lotus Production società di Leone Film Group, con Rai Cinema, in associazione con Vice Pictures, in associazione con Indiana Production, una società Vuelta, in associazione con MDE. Con il sostegno della Friuli Venezia Giulia Film Commission - PromoTurismoFVG. Prodotto da Francesco Melzi d'Eril.