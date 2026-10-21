Roma Cinema: 'Giorni Felici', Scamarcio e Gamba sul red carpet

AGI - Il tappeto rosso della Festa del Cinema di Roma si accende per il cast di 'Giorni Felici', pellicola diretta da Susanna Nicchiarelli e presentata in concorso nella sezione "Progressive Cinema" alla ventunesima edizione della kermesse capitolina. Tratto dall'omonima e celebre graphic novel firmata da ZUZU (edita da Coconino Press), il film è prodotto da Vivo Film con Rai Cinema e distribuito nelle sale da Lucky Red.
A dare volto e corpo ai due protagonisti sono Carlotta Gamba e Riccardo Scamarcio, al centro di un racconto intimo, profondo e viscerale sul rapporto con la propria immagine corporea e sulle complessità irrisolte dei legami affettivi. Elemento centrale della narrazione è la progressiva metamorfosi fisica della protagonista Claudia, resa sul grande schermo con straordinario realismo grazie a protesi di alto livello e a una raffinata maestria artigianale, pensate per restituire allo spettatore il peso concreto e materiale del disagio interiore.
Scamarcio e la storia d'amore asimmetrica
A spiegare la natura della relazione raccontata nell'opera è Riccardo Scamarcio: "Questo è un film che racconta una storia d'amore asimmetrica, complessa, di come a volte le storie possano naufragare perché il timore di perdere l'altro prende il sopravvento e quindi si entra in una dinamica di non comunicazione. Un argomento che credo riguardi molto anche la potenza di un amore in un'età come quella del personaggio di Claudia, che è molto giovane, un momento in cui questo sturm und drang può anche travolgerti. Viceversa il ruolo che interpreto è invece quello di un uomo con dei timori e delle perplessità. Le sue paure prendono il sopravvento. In questi casi si diventa dubbiosi, indagatori".
Un lavoro sul personaggio che si è trasformato in un percorso interiore anche per la giovane attrice protagonista. "La sfida per me è stata quella di essere molto simile al mio personaggio e di scoprire in lei tante fragilità e tante insicurezze che probabilmente facevano già parte di me", ha confessato all'AGI Carlotta Gamba. "Mi ha portata a fare i conti con me stessa. Spero che chi guarda il film possa ritrovarsi e, in questo modo, crescere".
ZUZU e il passaggio dal fumetto al cinema
Soddisfatta ed emozionata anche l'autrice del fumetto, ZUZU, che ha assistito al passaggio della sua opera sulla pellicola: "Sentivo l'entusiasmo di vedere che altra vita avrebbe preso la storia, perché davo per scontato che il film non potesse ripetere l'esperienza della graphic novel. La cosa bella è stata proprio riempire quello spazio bianco che c'è tra le vignette e veder prendere vita in carne e ossa i personaggi che avevo creato sulla carta".
Scamarcio: "Autotrasportatori? Hanno ragione da vendere"
"Gli autotrasportatori hanno evidentemente ragione da vendere: il prezzo dell'elettricità è passato da 9 centesimi a 24, la benzina è passata da 1,60 a 2,50 euro. Ovviamente sono dei costi insostenibili che vanno a colpire la filiera. Credo che le loro proteste e quelle dei braccianti sia molto importanti, un campanello d'allarme che ci deve far veramente riflettere sulla necessità di prendere serie e urgenti precauzioni". Lo ha detto l'attore Riccardo Scamarcio sul red carpet della Festa del Cinema di Roma durante la presentazione del suo ultimo film, I giorni felici, commentando le mobilitazioni degli autotrasportatori al Sud.
"Questi non sono giorni felici - ha proseguito l'interprete - sentiamo tutti questo peso e, anche se sono qui su questo tappeto rosso, porto con me la preoccupazione di un cittadino come tutti, che si preoccupa del fatto che intorno c'è un'aria non bella, anche dal punto di vista internazionale".