Cremonini a Londra, la svolta rock di un 'esordiente' pop star

AGI - Con un audace bagno nel rock n roll (mescolato pure a blues, fiati ed elettronica) si ripresenta il debutto anche per una pop star con 27 di carriera alle spalle. Cesare Cremonini riparte da Londra come “esordiente” con 'Amateur' il suo decimo album di inediti. Al centro del palco il pianoforte color oro è sovrastato da un enorme teschio sempre dorato.
Il concerto di Cremonini a Londra
La voce ‘sporcata’ da un accenno di ruggine segna l’inizio del concerto londinese. E l’assolo con il sax conclude la serata. In mezzo un muro di suono tra batterie sincopate, sassofoni, fiati, chitarre elettriche. Novanta minuti di partita con Cesare Cremonini in mezzo al campo a dirigere il suo ultimo progetto rivendicato come una svolta artistica nel segno del rock n roll e in uscita il 23 ottobre.
Esordiente nello spirito e pop star sul palco
Esordiente nello spirito (“lo sento come il mio primo disco”) e navigata pop star sul palco, il cantautore emiliano si mischia con la sua super band internazionale e conquista i duemila spettatori dell'O2 Shepherd's Bush Empire (tutto esaurito) un tempio della musica londinese da cui sono transitati David Bowie, Prince, Bob Dylan, i Rolling Stone.
Cori del pubblico anche per Elisa e Valentino Rossi presenti alla serata evento. “E’ la prima volta in 27 anni di carriera che presento un album dal vivo. Per me è la più forte emozione di sempre”, racconta Cremonini rivolgendosi alla platea. Al microfono rivendica il “ko del suo ego” per cercare una maggiore libertà nello smarcarsi, ad esempio, dalla dittatura dell’algoritmo che forgia le regole dello streaming e del mercato discografico.
Il duetto con Salmo in 'Amateur' - video AGI
Il teschio dorato
Il teschio dorato è sempre presente anche sul palco. Lo indossa un polistrumentista (batteria, chitarra, pianola), chiamato SIG, una sorta di alter ego di Cremonini. “Rappresenta l’ambizione, la fuliggine che ci portiamo dentro per arrivare al successo, l’egoismo, quella parte che non voglio più nella mia carriera”, aveva spiegato il cantante poche ore prima di esibirsi.
Così “Amateur” è quasi il “grido disperato di un ragazzo” che oggi cerca di “cementare” anche attraverso lo studio del sax (7 ore al giorno) una “crepa che continua a sanguinare” creata dopo 24 anni in cui “sono stato schiacciato dal mio ex manager, mi aveva trasformato in un cavallo da corsa, creando le mie ambizioni ma anche, come tutti i padri padroni, le mie insicurezze”.
"Qui non sono nessuno"
Il nuovo progetto è stato registrato in parte a Bologna e in parte nello Studio 13 londinese di Damon Albarn (“uno spazio simbolo di creatività”). Londra è stata “essenziale perché qui non sono nessuno”, si confida l’ex Lunapop tra un brano e l’altro. Ma pure nella capitale britannica Cremonini, almeno per una sera, è tutto meno che uno sconosciuto. Lo certificano i fan giunti da ogni parte d'Italia (dalla Puglia all’Emilia Romagna) in fila per ore nella speranza di accaparrarsi i pochi biglietti ancora disponibili.
I fan in attesa per ore
“Non mi perdo un concerto da 27 anni”, dice Denise arrivata dal Piemonte mentre mostra la sciarpa “Since 1999" degli esordi di Cesare con i colori (rosso e blu) del Bologna. La serata è un mix di urban, blues, folk e rock.
C’è il rap affilato di Salmo (nel brano “Amateur” che dà il titolo all’intero progetto). Poi con Fabri Fibra (presente nella nuova versione di “Paparazzi”) si miscelano rock ed elettronica. Il timbro a tratti graffiato di Cesare si sposa con i tanti assoli del sassofonista Donny McCaslin (“è diventato un amico") un punto di riferimento del jazz contemporaneo voluto da David Bowie per il suo album di congedo "Blackstar".
A suo fianco il batterista Malcom Catto e una squadra internazionale di musicisti con pianoforte, tastiere e i fiati. La serata corre veloce. C’è l’abbraccio con Malika Ayane nel duetto “Cose molto piccole”.
Le pinte di birra
E pure il momento 'divertissement' con “Perché ti conosco”, un pezzo ispirato al repertorio del Derby di Milano. Così fioccano pinte di birra distribuite agli artisti e al pubblico come a suggellare una ‘banda’ di amici non solo sul palco.
Il tour nei palasport
Dopo il tour da record negli stadi, il nuovo progetto di Cremonini approderà nei palasport italiani con 16 concerti tra il 24 novembre e il 21 dicembre. In questo periodo, Amateur farà tappa ad Ancona, Bologna, Torino e Milano.